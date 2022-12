Divorciada y con kilos de más: Hundida en soledad, actriz de Televisa intenta quitarse la vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora de Televisa revela en el programa Ventaneando de TV Azteca que estuvo al borde del suicidio luego de quedar en la ruina tras su tormentoso divorcio. Se trata de Sugey Ábrego, quien ha actuado en melodramas como Clase 406, Rebelde, Destilando Amor y De que te quiero, te quiero, sin embargo, pasó por un difícil época que la llevó a intentar a quitarse la vida y la dejó sin dinero.

Como se recordará, Ábrego perdió su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel en 2016 y apareció en varios programas de TV Azteca, sin embargo, se unió a la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality del matutino Hoy. Por este motivo, regresó para la edición 'Campeón de Campeones' este año, sin embargo, terminó siendo eliminada junto a su pareja de baile a pocas semanas de la final.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Sugey hizo un balance de la vida y reflexionó sobre lo mal que lo pasó hace 3 años: "Y pensar que hace 3 años estaba con 150 (pesos) en la cartera, divorciada, abandonada, dejada, gorda. Cuando yo me divorcié no era que yo haya dejado, que yo haya amado al amor de mi vida, es que sentía tan poco amor propio por mí, y sentía tanto dolor, que lo único que yo quería era acabar con ese dolor a costa de mi vida", comentó.

Sugey Ábrego y su exesposo

Sobre cómo atentó contra su propia vida, Sugey contó que fue en un momento mientras pensaba que su vida no tenía ningún sentido: "Yo estuve al borde del cuarto piso de mi Penthouse así de 'si mañana me muero, a nadie le va a importar', y es un lapsus en el que no piensas, y yo tenía una persona en mi casa que me jaló así del suéter, y pude reaccionar, y en esa reacción le dije 'háblale a mis papás, necesito que me internen'", mencionó.

Por último, Abrego reveló el motivo que la llevó a contar esta historia de su vida, pese a los estigmas que tiene la sociedad sobre estos temas: "Yo estuve internada en una clínica de salud mental (...) es todo un proceso y sí lo sentí, sentí que no valía nada, pero lo más importante es que trabaje en mí, en terapia, con psiquiatra, con medicinas y tengo todo el valor de decirlo porque yo quiero que otra gente, que si alguien se refleja en mi vida, el día de mañana diga 'si ella pudo, yo también'", declaró.

Fuente: Tribuna