Éxito de las redes: Amanda Miguel invita a 'Chucho' a un concierto tras cantar 'Castillos'

Ciudad de México.- Desde el pasado lunes 26 de diciembre, las redes sociales mantuvieron en tendencia el nombre de Amanda Miguel, cantante originaria de Argentina; no obstante, la tendencia no era en torno a algo que ella hubiera hecho, sino que un menor de nueve años de edad e identificado como 'Chucho' fue el responsable de este evento pues a través de la plataforma TikTok se había hecho viral su interpretación del tema Castillos.

El menor de edad cabe destacar, no sabía que era grabado por su hermana, una joven de nombre Marian y la que a su vez se ha encargado de subir varios clips de corta duración con su hermano pequeño. En este video, la joven s percató que, mientras el tema de Amanda Miguel sonaba al fondo, su hermanito la cantó con tanto sentimiento que ella simplemente no pudo evitar contener la risa.

El video rápidamente se hizo tendencia y claro, la intérprete de temas como Mi buen corazón, Amame una vez más o Él me mintió al parecer ya había reaccionado con un 'like' al video, algo que llevó a que la familia del pequeño le echara una porra mientras él, visiblemente emocionado y hasta apenado, solo podía reír. Sin embargo, no sería todo pues un día después de este evento, recibió una especial invitación.

A través de Twitter, la esposa del finado cantante Diego Verdaguer compartió un video donde celebra la manera que 'Chucho' tiene para interpretar este exitoso tema, lo que la llevó a extenderle una invitación a su concierto en el Auditorio Nacional, ubicado en la Ciudad de México, para que además de abrazarlo, le diera varios besos. Video al que el niño también reaccionó y muy emocionado expresara "Sí quiero ir, confirmado!".

"Ay, Dios mío, qué cosa este niño. 'De piedra', qué bárbaro, qué sentimiento mi amor. Quiero que vengas a un concierto mío, donde yo cante y te pueda recibir, mi amor, para verte cantar #Castillos con tanto sentimiento. ¡Nos vemos el 16 de marzo!", dice la cantante.

Hasta ahora, el video del menor de edad cantante el tema Castillos acumula más de un millón de 'likes' en la cuenta original, pues basta decir, fue tanto el éxito que tuvo que otros usuarios lo han replicado en otras redes sociales como Twitter o Instagram donde también e ha hecho famoso. "Yo no se ustedes pero yo quiero salir de peda con Chucho", fue uno de los comentarios que recibió.

