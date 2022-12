Luto en Televisa: Arath de la Torre sufre desgarradora pérdida y reaparece con gran tristeza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y presentador Arath de la Torre, quien tiene 30 años de carrera en Televisa y actualmente forma parte del programa Hoy, se encuentra viviendo unos tristes momentos debido a que se cumplió 1 año de la desgarradora muerte de su padre, el señor Armando Villanueva. Como era de esperarse, el también comediante usó sus redes sociales para recordarlo y dejó conmocionados a sus fans.

Fue justo antes de celebrar la llegada del 2022 que Arath perdió al hombre que en realidad era su padrastro, pero debido a que este lo crio él lo considera como padre. El presentador de 46 años estuvo a punto de romper en llanto cuando dio la noticia en el matutino de Las Estrellas: "Quiero aprovechar este espacio si me lo permiten para agradecer a toda la gente que nos mostró cariño, que nos mostró solidaridad. A mi mamá, abrazarla desde aquí, a mis hermanos", dijo casi llorando.

De hecho el esposo de la actriz Susy Lu aprovechó ese momento para abrir su corazón como nunca antes lo había hecho y admitió que 3 años atrás lo habían diagnosticado con depresión y ansiedad. Asimismo en una entrevista con TVyNovelas el exgalán de novelas dio detalles de la partida del señor Armando y confesó que era ciego: "Es un dolor inexplicable... estoy triste, y la verdad, no creo superarlo nunca; los recuerdos, las palabras y saber que ya no está, todo eso me duele...".

Ahora en su primer aniversario luctuoso, Arath usó su cuenta oficial de Instagram para rendirle un merecido homenaje al patriarca de la familia Villanueva, quien asegura siempre fue un guerrero que le dio un gran ejemplo cada día de su vida. En primer lugar el intérprete de melodramas como Amigas y rivales, Una familia con suerte y Antes muerta que Lichita compartió una hermosa instantánea en sus historias en la que aparece el difunto junto a su madre, Estela Balmaceda.

Fuente: Instagram @arathdelatorre

Posteriormente De la Torre, quien este jueves 29 de diciembre impactó a sus fans al volverse a transformar en mujer como 'Ema Encerado', compartió una fotografía del señor Armando en la que aparece fumándose un puro y escribió un corto pero amoroso mensaje: "Siempre en mi corazón pa". A la publicación de inmediato reaccionaron su hija Gala y su media hermana Paty Villanueva, quien anteriormente era reportera del matutino Hoy.

Fuente: Tribuna