Millonaria estrella de TV es destrozada en redes sociales por presunto maltrato a sus mascotas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si hay algo que no es tolerado por las personas de Internet es el maltrato a los niños y animales, y el racismo, es por ello que diversas celebridades han sido canceladas de manera masiva, tal fue el caso de Kanye West, en el mes de octubre, cuando comenzó a hacer comentarios negativos sobre la comunidad judía. Si bien, parece que el asunto está por ser olvidado, todo parece indicar que el escándalo no deja de perseguir a la gente que está relacionada con el rapero.

Resulta ser que en días recientes, la exesposa de Ye, Kim Kardashian, fue blanco de criticas por parte de usuarios de TikTok después de publicar un video en donde los protagonistas fueron sus dos perros de raza pomerania, 'Sushi' y 'Sake'. Si bien, los clips que se enfocan en las mascotas tienden a tener una gran aceptación en Internet, la realidad es que el publicado por la magnate del mundo de la moda despertó gran indignación.

Resulta ser que Kim intentó aprovechar las fiestas decembrinas para mostrar cómo había acoplado una de las habitaciones de su mansión para sus perros. En el video se aprecia cómo los pequeños tienen sus propios árboles navideños, medias e incluso gozan de iluminación. Hasta aquí todo bien, el problema, que muchos encontraron, es que el cuarto que Karadashian eligió era el garaje y no uno dentro de su hogar.

Como era de esperarse, muchas personas reaccionaron de mala manera en la sección de comentarios y, como es bien sabido, Kim no soporta recibir criticas negativas, por lo que eliminó el video; sin embargo, los usuarios de la aplicación china fueron más veloces que ella y lo guardaron para resubirlo con la leyenda: "Este video fue eliminado de la cuenta de North (uno de los hijos de Kim) ¿Es porque Kim Kardashian no quiere que la gente piense que tiene a sus perros en el garaje? Me pregunto por qué lo borraron".

Entre los comentarios negativos que atacaron a la participante de Keeping Up With The Kardashians se puede leer algunos como: "Debe proporcionar una vida mejor a sus perros", "Tienen acres de tierra, pero pone a sus perros a vivir en el garaje", algunos más tacharon de superficial a Kim y la acusaron de enviar ahí a los canes porque no se ajustaban a la estética de su casa, la cual ya ha sido criticada por el extremo minimalismo con el que fue decorada.

Usuaria de Twitter se queja por la forma en que viven los perros de Kim Kardashian

