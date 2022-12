Se divorció y la vetaron: Tras amorío con mujer y bajar 15 kilos, actriz deja 'VLA' y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien el año pasado fue vetada de Televisa y además salió del clóset admitiendo su amorío con otra mujer, dio una inesperada sorpresa a los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy luciendo irreconocible luego de bajar 15 kilos. Se trata de Chiquis Rivera, quien se encuentra en trámites de divorcio con el cantante Lorenzo Méndez.

La vida de la hija mayor de Jenni Rivera (qepd) siempre ha estado rodeada de polémica pues viene de una de las familias más conocidas en el espectáculo y hace poco se destapó que la relación entre ellos estaba quebrada por diferencias con la herencia de la 'Diva de la Banda'. Además hace unos meses Chiquis también impactó al admitir que tuvo un noviazgo con otra mujer de quien se enamoró cuando tenía 23 años y se declaró "20 por ciento lesbiana".

En 2021 el periodista Álex Kaffie sacó a la luz que los ejecutivos de San Ángel presuntamente amenazaron a la intérprete de canciones como Abeja Reina con interponer un veto en su contra por aceptar su participación en los Premios de la Radio 2021 que organizaron en TV Azteca. A ella no le interesaron estas advertencias y aún así participó en la gala, también volviendo al Ajusco este año y hasta dio varias entrevistas exclusivas al matutino Venga la Alegría.

Tras unos meses fuera del aire, Chiquis retornó a Televisa siendo invitada especial en el foro de Hoy y además hace algunas horas reapareció en las redes del programa debido a que compartieron una nota sobre ella. Resulta que la originaria de California ha llamado mucho la atención en el Internet tras presumir lo bien que la pasó en sus vacaciones en Filipinas con su actual novio Emilio Sánchez. Como se sabe, ella está en proceso de divorciarse de Lorenzo Méndez.

Fuente: Twitter @programa_hoy

En las imágenes que ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram Chiquis ha dejado ver su nueva figura y es que en los últimos meses ha bajado de peso drásticamente. En una reciente entrevista dijo que aunque se sentía feliz con el cambio, ella siempre ha sido una mujer orgullosa de su cuerpo: "Bajar de peso me ha ayudado mucho, siempre he sido una mujer muy segura, pero ahora me siento mejor", dijo Rivera al respecto.

Chiquis presumió su renovada figura

Fuente: Tribuna