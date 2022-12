Se volvió mujer: Tras veto de Televisa y traición con TV Azteca, actor llega a 'Hoy' con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien tiene más de 32 años de experiencia en las filas de Televisa y que este 2022 presuntamente los traicionó con TV Azteca, dio una inesperada sorpresa debido a que este jueves reapareció en el programa Hoy dando una entrevista exclusiva en la que hizo fuertes confesiones. Se trata del carismático Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien habló sin tapujos acerca de la amistad que tuvo con Luis Miguel.

El mexicano empezó su carrera artística trabajando en la radio, luego tuvo un puesto directivo en Canal 5 y en 1993 por fin realizó su debut en la pantalla de San Ángel con el exitoso programa El Calabozo donde compartió créditos con Esteban Arce. Además realizó telenovelas como Carita de ángel y Salomé y la serie Qué madre tan padre. Durante su estancia en el programa Hoy, Jorge protagonizó varias polémicas como por ejemplo besarse con otros actores como Paul Stanley y 'El Negro'.

Además demostró que su fuerte es la comedia y con tal de hacer reír a los televidentes algunas veces hasta se volvió mujer. Luego de haberse integrado al matutino de Las Estrellas desde 2013, en 2020 'El Burro' salió definitivamente del elenco asegurando que tenía mucho trabajo pues estaba en las grabaciones de la serie 40 y 20 y luego Perdiendo el juicio. Sin embargo, algunos dices que los ejecutivos lo castigaron y hasta le quitaron la exclusividad.

'El Burro' se ha besado con varios famosos

Hace unos meses el conductor Horacio Villalobos haber visto a Van Rankin en las instalaciones del Ajusco y esto desató sospechas de que se cambiaría de compañía, además de que apareció varias veces en el programa Ventaneando de Pati Chapoy. Sin embargo, la mañana de este jueves 29 de diciembre volvió al programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en la que lanzó una fuerte advertencia a Luis Miguel.

Reporteros del matutino cuestionaron a 'El Burro' sobre si le gustaría reencontrarse con 'El Sol de México' y su respuesta fue tajante: "No sé, si me busca con mucho gusto le contesto. Yo buscarlo, no... no me quita el sueño en lo más mínimo, ni creo que le quite a él el sueño mi presencia". El conductor asegura que hace unos años se reconcilió con Luismi pero este volvió a tener las mismas actitudes con él y por ello prefirió poner distancia.

Van Rankin también confesó que en una ocasión el intérprete de éxitos como Cuando calienta el sol llamó para reclamarle por hablar de él con los medios y reiteró que nunca ha contado algún secreto de su amistad, terminando la entrevista con el siguiente mensaje: "Cree que todo mundo hablamos mal de él, cuando yo lo que hago es hablar de él siempre, y nunca hablaré de cosas que él y yo nos las vamos a llevar a la tumba y él lo sabe".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy