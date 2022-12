Tras 30 años de matrimonio, Michelle Obama hace inesperada confesión de su matrimonio con Barack

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Por 8 años, Michelle y Barack Obama fueron considerados el matrimonio modelo en varias partes del mundo y es que, si bien, el entonces presidente de Estados Unidos tenía múltiples ocupaciones, la realidad es que, cada vez que salía en cámara junto a su esposa, se le veía dulce y cariñoso; sin embargo, esto no habría sido siempre así, de hecho, llegó a ser todo lo contrario, según la dramática confesión de la exPrimera Dama.

Recientemente, Michelle brindó una entrevista para Revolt TV, misma que consiguió dejar con el ojo cuadrado a la audiencia y es que, el emblemático matrimonio de Michelle Obama no fue un cuento de hadas, tal y como la película biográfica Soutside With You (2016) intentó hacer ver a al pareja presidencial, de hecho fue todo lo contrario. Incluso la abogada mencionó que, durante su primera década como esposos, ella no soportaba a Barack.

La razón de esto yace en que, mientras él se enfocaba en su carrera, ella tenía que ocuparse de cuidar a sus dos hijas, al mismo tiempo en el que trataba de construirse un camino en el mundo de la abogacía: "La gente piensa que estoy siendo maliciosa al decir esto. Es como si hubiera 10 años en los que no podía soportar a mi esposo (...) Mientras tratábamos de desarrollar nuestras carreras y, ya sabes, nos preocupábamos por la escuela y quién hacía qué, yo estaba como de 'Ugh, esto ni siquiera es'".

Michelle Obama reconoce que no "soportaba" a Barack

Michelle reconoció que, durante ese tiempo, ella se molestaba porque debía equilibrar su vida de madre y abogada, mientras Barack tenía desayunos, viajaba y jugaba al golf: "¿Adivina qué? El matrimonio no es 50/50. A veces tu das 70 y él da 30, pero ¿Qué crees? Hemos estado casados 30 años. Tomaría 10 años malos por 30 juntos", dijo Michelle con completa seguridad ante las cámaras de televisión.

Como se mencionó en un comienzo, en la actualidad, la pareja es considerada una de las más queridas en Estados Unidos, así como su familia es tenida como una de las más exitosas. Al grado en el que sus hijas rara vez se han visto envueltas en algún escándalo, mismas que actualmente se encuentran compartiendo casa juntas en Los Ángeles. Por un lado, Malia, la mayor, está trabajando en televisión, mientras que Sasha, está estudiando la Universidad del Sur de California.

