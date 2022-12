Tras aparecer en 'Siempre Reinas', Lucía Méndez y Laura Zapata festejan el éxito de 'No me importa'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 2 de octubre las actrices Lorena Herrera, Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lucía Méndez aparecieron en el reality show de Netflix, Siempre Reinas, donde en diversas ocasiones se pudo notar la tensión existente entre la protagonista de Colorina y la hermana de Thalía; sin embargo, muy pocas personas creyeron que esto trascendería a las cámaras, ¡vaya que estaban equivocados!

Aunque Sylvia Pasquel sirvió de mediadora en varias de las peleas que Lucía y Laura protagonizaron, la realidad es que la propia villana de Amarte es mi pecado terminó en el medio del pleito. Como muchos sabrán, actualmente, hay una demanda por derechos de autor en proceso, en la que Méndez habría señalado a la actriz de Qué pobres tan ricos y la villana de María Mercedes por utilizar su nombre para burlarse de ella.

Para agregar más sal a la herida, la semana pasada, Lucía Méndez anunció que ya no participaría en la segunda edición de Siempre Reinas, aunque esto no impidió que celebrara el éxito del tema que grabó durante su estadía en la producción de Netflix, No me importa, mismo que este jueves, 29 de diciembre, llegó a los 5 millones de visitas en YouTube: "No me importa. 5 millones de visitas en YouTube. Muchas gracias por el apoyo a Netflix y José Luis Roma por apoyarme en la decisión de participar en este éxito. Y a mis Luwers por todo su cariño.

Pero Lucía no fue la única en celebrar y es que, aunque la protagonista del Extraño Retorno de Diana Salazar y Laura Zapata no estuvieron de acuerdo en prácticamente nada, durante las grabaciones de Siempre Reinas, si que celebraron al mismo tiempo el éxito de la canción, aunque obviamente sin etiquetarse mutuamente. Tal y como lo hizo la actriz de El Bienamado, quien publicó: "Estoy feliz por esta noticia. Felicidades Sylvia Pasquel y Lorena Herrera. Qué sigan los éxitos. José Luis Roma, una raya más al tigre, felicidades".

Y por si esto no fuera poco, Laura compartió una fotografía en donde tanto ella como Sylvia y Lorena Herrera aparecen posando, dicha imagen fue tomada en su participación en el show de YouTube de Karla Díaz, Pinky Promise, pero Laura y Lucía no fueron las únicas en sentirse emocionadas por el éxito de su canción, ya que la hija de Silvia Pinal y la finalista de MasterChef Celebrity hicieron lo propio en sus redes sociales.

