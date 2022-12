Tras besarse con actriz y firmar con TV Azteca, conductora traiciona a 'VLA' y regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien en 2020 firmó su primer contrato en TV Azteca luego de que presuntamente la vetaran de Televisa, dará tremenda sorpresa a todos los televidentes debido a que este jueves 29 de diciembre reaparecerá en el programa Hoy. Se trata de la querida Liliana Arriaga, mejor conocida como 'La Chupitos', quien se dio a conocer en programas como La hora pico, La Casa de la Risa y Humor... es los comediantes.

Hace un tiempo la comedianta acabó vetada de la televisora de San Ángel por cambiarse a las filas de la cadena Estrella TV en Estados Unidos luego de haber trabajado más de 20 años con ellos. Además de que en 2020 los traicionó uniéndose a las filas de la empresa del Ajusco por invitación del fallecido Alberto Ciurana. En ese momento 'La Chupitos' se unió al reality Todos quieren fama como jueza invitada.

Luego participó en programas como Ventaneando con Pati Chapoy, Corazón Grupero y Venga la Alegría, e incluso dio una entrevista exclusiva a la sección En sus batallas donde detalló que tuvo que vender quesadillas para poder solventar los gastos de la universidad y ayudar económicamente a su abuela: "Para sacar mi carrera vendía hasta quesadillas, poníamos en un traste gorditas de chicharrón, queso, y las metía a la clase", contó en la íntima entrevista.

El año pasado 2021 Liliana retornó a Televisa por todo lo alto concursando en Las Estrellas Bailan en Hoy y apareciendo en diversos programas como De Noche Todo Pasa con Yordi Rosado, donde salió del clóset y admitió haber tenido algo con otra mujer: "Le di un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto". Luego de esto, hace unas semanas se presentó con Montse&Joe y se dio un beso en la boca con su comadre 'Rosa Concha', dejando en shock a todo el público.

Actualmente la reconocida comediante fue contratada para trabajar en el matutino del Canal de Las Estrellas como colaboradora y durante la mañana de este jueves 29 de diciembre 'La Chupitos' llegó muy alegre al foro 16 de San Ángel con sus 'copitas de más' que la caracterizan. La actriz estará acompañando a las titulares Andrea Legarreta y Galilea Montijo a conducir Hoy y sin duda alguna dará un duro golpe al rating de Venga la Alegría.

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy