Tras declararse 25% argentina, Ángela Aguilar reaparece en concierto, pero la destrozan

Jalpa, Zacatecas.- Hace poco más de 1 semana, Ángela Aguilar se metió al ojo del huracán después de expresar su apoyo a la selección argentina durante la final de la Copa del Mundo 2022. Si bien, muchos otros famosos hicieron lo mismo, el problema con la cantante de La Llorona fue que se declaró 25 por ciento argentina, cosa que provocó el enojo de sus miles de seguidores, sobre todo porque toda su carrera la ha basado en el folklore mexicano.

Luego de estos hechos, la cantante de Ahí donde me ven dejó de hacer publicaciones en su cuenta oficial de Instagram (más allá de subir historias), por lo que resultó todo un acontecimiento cuando se le vio hacer una pequeña participación en el concierto de su padre, Pepe Aguilar, el cual dio en Jalpa, Zacatecas, a manera de despedir el 2022; sin embargo, la intérprete de Qué Agonía no apareció con sus pomposos vestidos, ni siquiera se le vio en el centro del escenario.

Resulta ser que, en esta ocasión, fue Pepe quien se llevó toda la atención, mientras que Ángela cantó sentada desde una esquina del escenario, misma en la que se encontraba acompañada por su madre y su hermano, Leonardo. En esta ocasión, la más joven del clan Aguilar se limitó a cantar los coros de el tema El amor de tu vida y nada más. Si bien, la recepción del público fue bastante grata, la realidad en redes sociales fue una muy distinta.

Ángela Aguilar tras bambalinas en concierto de Pepe Aguilar

Créditos: Instagram @pepeaguilar_oficial

Como muchos sabrán, Pepe Aguilar goza de publicar fragmentos de sus conciertos en Instagram y, precisamente, compartió el clip anteriormente descrito, pero parece ser que, aunque los días han pasado, la furia de la gente en Internet no disminuye en absoluto. Esto quedó claro, porque la propia Ángela comentó una serie de emojis de corazón, dicho mensaje se llenó rápidamente de burlas hacía ella

Pero no solo fue eso, porque la propia publicación de Pepe se caracterizó por recibir mensajes como: ""Por mujeres como vos, amor hay hombres como sho. No te lo puedo explicar, porque no lo vas a entender. 25 por ciento Argentina", "Qué viva Argentina y sus cantantes", "Amor de Argentina", "Aguas con la argentina que se cree mexicana", "De Argentina para el mundo", "Orgullo argentino pibe", entre otras cosas.

Fuentes: Tribuna, Instagram @pepeaguilar_oficial