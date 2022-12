Tras sufrir una desgarradora pérdida, afamado conductor le da la bienvenida a su doceava hija

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El 5 de diciembre del 2021 los titulares de diversos medios de comunicación, especializados en la farándula, estaban cubriendo la noticia de que un afamado conductor de televisión se vistió de luto debido al fallecimiento de su bebé, de apenas 5 meses de edad. A poco más de 1 año de este triste evento, esta misma celebridad le está dando la bienvenida a su hija número 12. Descubre de quién se trata.

Nick Cannon, es un músico y anfitrión de televisión, quien ha participado en proyectos como America's Got Talent, The Nick Cannon Show, The Masked Singer, Real Husbands of Hollywood, Make It Pop, entre otros. Como se mencionó al comienzo de esta nota, hace 1 año, esta celebridad pasó por momentos desgarradores después de que su hijo, Zen, perdiera la vida a causa de un tumor cerebral de rápido crecimiento.

Sin embargo, Cannon tuvo que levantarse rápidamente del fallecimiento del pequeño que concibió con la cantautora Alyssa Scott, puesto a medio año nació su onceava hija, Brittany Bell, a quien procreó con su expareja, Abby de la Rossa. Ni bien, Nick le dio la bienvenida a esta pequeña, muchas personas comenzaron a criticarlo porque Scott ya estaba esperando al doceavo bebé, lo que fue considerado por muchos como un exceso, incluso la misma Alyssa reconoció que tanto ella como su bebé (aún no nacido) recibieron amenazas por parte de la gente.

Fotografía de Nick Cannon

Créditos: Instagram @@itsalyssaemm

Luego de un estresante embarazo, la pareja le dio la bienvenida a una nueva vida, se trataba de una encantadora bebé, a quien llamarían como Halo Marie Cannon, esta infante se convirtió en la doceava hija de Nick, quien comparte descendencia con las ya mencionadas y Mariah Carey, con quien tiene a dos hijos; y Brittany Bell. Debido a ello se cree que el cantante paga alrededor de 3 millones de dólares anuales en manutención de sus pequeños.

Si bien la noticia del nacimiento de la pequeña Halo trascendió durante la tarde de este viernes, 29 de diciembre, la realidad es que la niña nació el 14 del mismo mes; sin embargo, esto fue del conocimiento público recién hoy, debido a que Alyssa decidió esperar para publicar una sesión fotográfica de Halo, en su cuenta oficial de Instagram; así como un video en donde se aprecia el nacimiento de la niña: "14 de diciembre del 2022, nuestras vidas cambiaron para siempre".

Fotografía de Halo Cannon

Créditos: Instagram @itsalyssaemm

Fuentes: Tribuna, Instagram @itsalyssaemm