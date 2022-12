Tras vender comida para sobrevivir y debut en 'VLA', actriz vuelve a 'Hoy' enferma y sin exclusividad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien tiene 29 años de experiencia en Televisa y que debutó en Venga la Alegría luego de que se quedó sin contrato de exclusividad, sorprendió a todos los televidentes debido a que hace varias horas reapareció en el programa Hoy con fuertes confesiones. Se trata de Violeta Isfel, quien confesó todas las adversidades que enfrentó tras interpretar a 'Antonella' en Atrévete a soñar.

La actriz empezó su carrera en San Ángel cuando apenas era una niña y ha participado en entrañables melodramas como María Isabel, ¡Vivan los niños!, Lola, érase una vez, Porque el amor manda, entre otros, sin embargo, a la fecha ya tiene 3 años sin hacer ninguna novela y la última fue Mi marido tiene familia en 2019. Eso sí, Violeta ha seguido vigente al participar en programas como Me Caigo de Risa y Más Noche.

Luego de la llegada de la pandemia de Covid-19 en 2020, la aclamada actriz de 37 años se volvió emprendedora de un negocio de hamburguesas y banderillas, que ella misma preparaba, y durante meses generó ingresos económicos para sobrevivir, teniendo hasta dos sucursales, sin embargo, tuvo que cerrar ambos negocios porque según sus propias palabras, ya no era redituable. El año pasado confesó que tenía problemas para embarazarse y además la diagnosticaron con depresión.

Por fortuna, Isfel se recuperó de la enfermedad y brilló con sus dos participaciones en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy donde ella y Luis Fernando Peña consiguieron ser bicampeones. Luego de haber estado fuera del aire varios días tras el fin del concurso matutino, hace algunas horas la también cantante reapareció en Hoy. Resulta que en el Twitter del programa compartieron algunas de las curiosidades de la famosa cuando estaba en Atrévete a soñar.

En primer lugar los admiradores de esta novela protagonizada por Danna Paola no tenían idea que en ese entonces Violeta ya tenía 23 años y además era madre: "Muchos me decían 'no digas que eres mamá' y cuando sale a la luz me dijeron ‘no, lo hubieras negado, vas a romper la magia de la televisión". Asimismo la mexicana confesó que ella no quería que el público la conociera toda la vida como 'Antonella' y fue difícil para ella ya que estaba muy encasillada en este personaje:

Antonella fue tan icónica, ya van a ser 14 años y la gente la sigue amando, yo dije: 'no quiero ser Chabelo, ni quiero ser el Chavo del ocho ni quiero ser la güereja ni la Chilindrina'", dijo en el Canal de YouTube Doble G.

