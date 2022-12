Yuri y su equipo trabajan arduamente para tomar una FOTO; la tunden por la edición final

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas décadas bastaba cantar bien y sacar buenos temas para ser un cantante de renombre; sin embargo, todo eso se ha complicado con el avanzar de los años, debido a que los famosos ahora deben llevar una exhaustiva campaña de marketing en redes sociales, donde deben cuidar cada una de las fotografías que comparten, ya sean simples selfies con un café o una elaborada sesión fotográfica.

Como muchos sabrán, este no fue precisamente le mejor año de Yuri, quien se vio envuelta en el escándalo en el mes de noviembre durante su presentación en la Arena de la Ciudad de México, donde según dicen algunos internautas, no vendió todos los boletos, de hecho, varios compartieron videos en Twitter en las que el recinto se ve prácticamente vacío. Aunque esto no desanimó a la cantante de Detrás de mi ventana.

Recién la tarde de este jueves, 29 de diciembre, la estrella de ¿Quién es la máscara? compartió una fotografía en donde se ve su rostro rodeado de varios limones, mientras ella está haciendo una mueca, que es más bien conocida como 'boca de pato'. Debido a la edición de la imagen, muchos podrían pensar que se trata de un marco realizado con Photoshop y, que en realidad, Yuri no posó rodeada de este fruto.

Tunden a Yuri por la mala edición de su última foto

Créditos: Instagram @oficialyuri

Grande fue la sorpresa de sus miles de seguidores al enterarse de que la rubia, en realidad si tuvo que pasar por un proceso en el que que fue cubierta de este cítrico. Y es que, Yuri se encargó de publicar varios videos en donde se ve a su equipo cubrirla con un marco acolchado, a la vez que comienzan a acomodar varios limones alrededor de su rostro. De hecho, se puede ver cómo el staff debe batallar con el ritmo de trabajo, mientras procuran que la famosa continué cómoda.

Producción de la fotografía de Yuri

Créditos: Instagram @oficialyuri

Entonces... ¿qué fue lo que falló? En el último clip se aprecia que algunos limones están cayendo sobre el ojo de Yuri, por lo que una persona del equipo indica que éste debe ser retirado. El problema fue que en la edición, añadieron algunos limones falsos alrededor de la famosa, lo que quita el realismo que intentaron proyectar en la producción de la imagen. Como era de esperarse varias personas se mostraron inconformes en la sección de comentarios donde añadieron mensajes como: "¡Cuánto trabajo para que en la edición final le coloquen incorrectamente con Photoshop los limones que le hacen falta a lado de la cara! Mínimo hubieran colocado sombras.".

