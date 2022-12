Adiós 'Hoy': Tras fracaso en Televisa, Arath de la Torre los traiciona y aparece en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico conductor y actor Arath de la Torre, quien se integró al programa Hoy en el 2021, aparece en las pantallas del programa de TV Azteca Ventaneando. ¿Perdió su contrato de exclusividad en Televisa? Como se recordará, el histrión dejó de hacer telenovelas en 2019 luego de participar en proyectos de la televisora como Soñadoras, Amigas y rivales, Una familia con suerte, Antes muerta que Lichita, Caer en tentación y Mi marido tiene más familia.

Arath también ha participado en programas de comedia en el Canal de Las Estrellas como La Parodia, El privilegio de mandar, Los simuladores y Simón dice, donde siempre ha sorprendido por sus caracterizaciones. Cuando se integró al elenco del matutino Hoy en 2019 también se transformó en mujer pues seguido imita a la jueza de Las Estrellas Bailan en Hoy Ema Pulido como 'Ema Encerado'. Aunque el año pasado señaló que aún contaba con contrato de exclusividad, esto pudo haber cambiado.

Y es que el presentador ha sido duramente criticado por varios escándalos, como la supuesta separación de su esposa por una presunta infidelidad (la cual negó), el controversial comercial que hizo sobre los Voladores de Papantla, el fracaso en rating de la serie de comedia que protagonizó Dr. Cándido Pérez y su manera de defenderse de los críticos, pues usuarios afirman que tiene mala actitud y han señalado varias veces que no lo quieren en Hoy.

Ahora, Arath aparece en el programa de espectáculos de TV Azteca conducido por Pati Chapoy, pues su hermano Ulises de la Torre rompe el silencio sobre su conflicto, pues ya no se hablan desde hace años. Aunque ambos pertenecen al medio, no tienen una relación cercana. Y aunque parecía que el motivo sería algo serio, al parecer no lo es pero prefieren estar alejados el uno del otro. Al cuestionar a Ulises sobre una reconciliación, dijo en exclusiva para Ventaneando:

"Yo me quedo con el mejor hermano que me pudo haber dado Dios, y así está, la verdad está bien, no hay limezas que asperar (bromeando)... él está feliz con su familia y yo también, todos estamos contentos". Previo a esta declaración, aseguró que respeta a su hermano por su trayectoria, además de que lo ha ayudado mucho en su carrera: "Ay, muchísimo, pues imagínate, es mi hermano de sangre y siempre ha sido como un buen ejemplo, es un gran actor".

Sobre los conflictos en los que recientemente se ha visto inmiscuido Arath, el histrión comentó: "Ya está viejito... no, no, mira el temperamento, es muy temperamental y el carácter desde niño ha sido muy puntual, pero lo ha llevado a estar donde está y creo que él sabe sus límites". Finalmente, aseguró que entre ellos no hay ninguna rivalidad: "Incluso han querido alimentar algo que no es, que no existe, y si existe la verdad es que es algo muy personal. Él me ha enseñado a que sea muy personal. La ropa se lava en casa".

Finalmente, Ulises dejó la puerta abierta para volver a tener contacto con su famoso hermano: "No, no estamos peleados, simplemente no se ha presentado la oportunidad de tener un acercamiento como a lo mejor quisiéramos, pero no hay ni rencor, ni odio, ni… yo en lo personal estoy muy contento, esperando que estas fechas o que el tiempo que Dios diga y ya, es mi hermano y lo quiero. Es mi hermano de sangre y lo amo", concluyó.

