Adiós TV Azteca: Tras dejar Televisa, estos conductores de 'VLA' renuncian y firman con Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras confirmarse la salida de Dio Lluberes como productor del matutino de TV Azteca Venga la Alegría, revelan los dos conductores que también saldrán y se integrarían con él a las filas de Telemundo. Luego de que trascendiera la noticia de que Lluberes y Penélope Menchaca se integraron al elenco del matutino Hoy Día, y Sergio Sepúlveda asumiera la producción total, aseguran que una mujer y un hombre se van en enero del Ajusco.

En medio de especulaciones sobre los presentadores que serían despedidos o renunciarían por la presunta crisis en rating que enfrentaría la competencia del programa Hoy en Televisa y Sale el Sol en Imagen TV, revelan quiénes serían los dos que en breve dejarían México y se mudarían a Miami, Florida pues ya habrían firmado contrato con Telemundo, aunque de momento se desconoce a qué programa se podrían integrar.

Instagram @diolluberes

Ellos dos serían nada más y nada menos que Laura G y Roger González, cuyos nombres ya habían sonado como los que abandonarían la televisora. Hace unas semanas, fue el periodista Álex Kaffie quien reportó en su columna que la regiomontana se despediría del matutino por decisión de ejecutivos y al cuestionarla, respondió que no estaba enterada pero si era así, ella contaba con otros trabajos. Por su parte, Roger ha publicado varios mensajes en redes que hablan de cambios y adaptación.

Twitter @rogergzz

"Me encanta saber que las cosas no son para siempre. Amo los cambios porque me invitan a la adaptación constante. No hay aprendizaje ni evolución cuando te mantienes mucho tiempo en una zona conocida", escribió en Twitter, encendiendo alarmas sobre su salida. Fue la cuenta de Twitter @LaPortadaAI1 la cual reportó que el exconductor de Televisa se mudaría a Miami pues "se integra a Telemundo", con Laura G a partir de enero.

Twitter @LaPortadaAI1

Por otro lado, la cuenta de Twitter @LaOreja_tv publicó que la exconductora de Primero Noticias y Sabadazo habría firmado ya un contrato por tres años con Telemundo y sería o presentadora del reality show La Casa de los Famosos 3 o Un Nuevo Día, a donde al parecer se integraría Roger y William Valdés, además de que ya están Dio y Penélope Menchaca. Cabe mencionar que estos cambios no han sido confirmados, por lo que hasta ahora permanecen en calidad de especulaciones.

Twitter @LaOreja_tv

Fuente: Tribuna