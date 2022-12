Conductor de 'VLA' preocupa a sus seguidores al publicar foto rumbo al quirófano

Ciudad de México.- El presentador de Venga la Alegría, Horacio Villalobos por medio de sus redes sociales confesó que iba de camino al quirófano, sin dar más pormenores sobre lo que ocurría, solo que se dirigía a dicho lugar, preocupando a muchos de sus seguidores, quienes están al pendiente de sus respectivas cuentas de Instagram como de Twitter.

En una de las instantáneas se le puede ver con los médicos, mientras que en otra está con todo el instrumento quirúrgico que se utilizará, así como una camilla y un enfermero haciéndole compañía, pues ya lo lleva de camino a la sala de cirugías, seguido del mensaje, "acá está mi destino marcado. Saludos desde el quirófano”, expresó

Tras la difusión de dichas instantáneas, de inmediato un grupo de internautas se solidarizaron con él, al escribirle mensajes de apoyo, esto a pesar de que el presentador no quiso dar detalles de las causas de su visita al hospital, sin embargo, se cree que pueda ser algo ambulatorio, procedimientos que solo duran unos minutos y a las horas son dados de alta.

Personalidades como Myriam Montemayor, Rene Franco, Leo Arriaga, entre otros expresaron algunas palabras de aliento, pues cabe mencionar que algunos de ellos son sus amigos. Y es que no es la primera vez que lo introducen al quirófano, pues a finales del 2021 publicó un video desde la sala de operaciones donde aseguró que sería intervenido.

Aquí estoy en el quirófano, me van a hacer la operación. A ver qué tal salimos, wish me luck. Y si ya no me ven, gócenme", dijo.