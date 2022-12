Conmoción en el cine: Tras luchar contra el cáncer, fallece ganadora del Oscar

Comparta este artículo

New Jersey, Estados Unidos.- El pasado viernes, 2 de diciembre, el mundo del cine documental se vistió de luto después de que una afamada directora, quien fue ganadora del Oscar en el año 2020, en la categoría de 'mejor documental', perdió la vida, después de librar una dura batalla contra el cáncer durante los últimos cuatro años. La noticia fue brindada por su familia, a través del representante de la directora.

Se trata de Julia Reichert, quien era directora de cine y siempre se especializó en hacer documentales que buscaban analizar la vida de las personas comunes y sobre cómo lidian con su día a día; era a través de estos filmes que la cineasta podía denunciar temas de raza, clase y género, tanto de Estados Unidos como del Medio Oriente. De acuerdo con algunos informes la artista perdió la vida el día de ayer en Ohio debido al cáncer urotelial en etapa cuatro que le fue diagnosticado en el año 2018.

La también denominada como la 'madrina de los documentales independientes estadounidenses' tuvo una basta carrera en su ramo, al grado en el que fue galardonada con dos premios Primetime Emmy, así como también fue nominada a cuatro Oscar; sin embargo, solo obtuvo uno gracias a su trabajo con American Factory, mismo que se encarga de hablar sobre el Partido Comunista Estadounidense, por lo que en su discurso citó el el Manifiesto Comunista: "Las cosas cambiarán cuando los trabajadores del mundo se unan".

La directora de 76 años destacó por su trabajo en el que buscaba desentrañar las peripecias a las que se debían enfrentar las personas comunes, tal y como se puede ver en su documental The Last Truck: Closing of a GM Plant, donde habla sobre los trabajadores del sector automotriz que deben enfrentarse al cierre de sus plantas, así como también brindó una mirada profunda a la inversión extranjera de este sector con The Last Truck: Closing of a GM Plant.

Según sus conocidos, Julia tenía un corazón indomable, hecho que resaltó durante una entrevista en la estación de radio WYSO: "Llegué a la mayoría de edad en los años 60. Millones de nosotros vimos racismo, vimos la dominación estadounidense en todo el mundo. Imperialismo. Vio enormes desigualdades en cuanto a clases. Dijimos que el sistema no funciona y nos convertimos en un sentid amplio en revolucionarios".

Fuentes: Tribuna