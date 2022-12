Crisis en Televisa y TV Azteca: Eliminación de México del Mundial de Qatar genera pérdidas millonarias

Comparta este artículo

Doha, Catar.- Luego de la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa Mundial de Futbol de Qatar 2022, las principales televisoras del país se han visto afectadas al tener pérdidas millonarias y es que ellos contaba con los derechos se transmitir los partidos, por lo que estos ya no pudieron darse debido a que su salida ocurrió de manera prematura.

Fue el periodista de ESPN, John Sutcliffe, quien mediante una transmisión habló del fuerte golpe que sufrieron las empresas de entretenimiento, luego de que el tri no consiguiera su pase a la siguiente ronda, algo que no ocurría desde el año 1978, por lo que muchos especialistas han quedado sorprendidos debido a que la comercialización extra no pudo concretarse.

Nomás en TV Azteca, el no tener el cuarto partido, pierde 200 millones de pesos de comercialización extra, como lo pierden Televisa, Sky, Telemundo, y todos”, mencionó.

A pesar de que pelearon hasta el último momento para lograr el pase a la siguiente ronda, desafortunadamente en el grupo en el que se encontraba era muy complicado, debido a que contaban con Selecciones Top como Argentina y Polonia, las cuales cuentan con los jugadores más sobresalientes del balompié, sin dejar de lado la pésima estrategia de Gerardo Martino.

Entonces esa bomb* de billete, que es lo que más les importa, es lo que ojalá provoque, por lo menos, pongan a alguien que sepa del futbol al día a día y que Yo se dedique al negocio, que lo hace muy bien, pero no hace bien lo del futbol", mencionó.

Por otra parte, Sutcliffe dio de qué hablar luego de que León Lecanda informara sobre las grandes cantidades que se llevaron el entonces director técnico de la selección Gerardo Martino y los integrantes de su cuerpo técnico, un total de nueve personas, esto luego de los patrocinios que obtuvieron tras su participación en dichas justas.

El proceso costó cerca de 13 millones de dólares a la Federación Mexicana de Futbol en salarios, sin incluir premios ni viáticos. 3 auxiliares, 2 preparadores físicos, 1 entrenador de porteros, 1 analista video, 1 enlace con selecciones juveniles y otro auxiliar", dijo.

Fuente: Tribuna