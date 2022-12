¡Despedido! Tras traición con TV Azteca, Adrián Uribe fracasa y Televisa saca del aire su programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido conductor Adrián Uribe podría salir del aire muy pronto luego de haber acaparado titulares por renunciar a su contrato de exclusividad en Televisa. El también actor, quien después de rechazar firmar contrato de nuevo con la televisora de San Ángel estuvo en TV Azteca y se dijo que hasta había negociado para conducir un reality show, al parecer no habría tenido éxito en su regreso al canal de Las Estrellas pues filtran que su programa saldría del aire.

Como se recordará, Adrián lleva más de 20 años trabajando en Televisa y a lo largo de su destacada carrera artística ha conducido en programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, ¿Quién es la máscara?, La Parodia, Programa Hoy y 100 Mexicanos Dijieron. También ha actuado en telenovelas como Alma de hierro, Por ella soy Eva, Mi corazón es tuyo y Como tú no hay dos, la cual protagonizó junto a la bella actriz Claudia Martín.

El sentido del humor y talento de Uribe ha quedado en evidencia en los personajes que ha interpretado como 'El Vítor' y 'Poncho Aurelio', además de transformarse en mujer en varios sketches y hasta 'salir del clóset' al dar vida a 'Carmelo'. Pese al rotundo éxito que tuvo en San Ángel, dejó en shock al revelar hace un tiempo que él mismo decidió renunciar a su exclusividad en Televisa para hacer proyectos en otras plataformas, aunque en un inicio se creía que había sido despedido.

Luego de su renuncia, apareció en programas de TV Azteca como Ventaneando con Pati Chapoy y hasta se reportó que lo habían visto en las instalaciones del Ajusco negociando para conducir algún reality show, pero esto no se concretó. Poco después, se informó que el comediante volvía a las filas de Televisa este octubre con un late night show llamado De noche pero sin sueño, donde tendría un formato similar al de su colega Omar Chaparro, Tu-Night con Omar Chaparro.

En este programa, que también se transmite por Univisión, el histrión tuvo invitados como Irina Baeva y Gabriel Soto, Ozuna, Julián Gil, Gloria Trevi, J Balvin, entre otros, sin embargo, ahora reportan que el rating no habría sido el esperado y ya no volvería con una nueva temporada. Fue el usuario de Twitter Doña Carmelita (@CarLon_2020) el cual señaló que la audiencia ha sido muy baja y presuntamente piensan en terminarlo, reportando que "pronto saldrá del aire".

"Rotundo fracaso el programa de Adrián Uribe! Aunque Televisa ha echado toda la carne al asador con este programa DE NOCHE PERO SIN SUEÑO, la verdad es que su rating es muy bajo y ya están pensando en terminarlo, pues no ha funcionado como esperaban. Así que pronto saldrá del aire", publicó en Twitter. Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada por el conductor o la empresa, por lo que habrá que esperar a un comunicado oficial para conocer si será sacado o no del aire.

