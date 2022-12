FOTO: Axl Rose, de Guns n' Roses, golpea en el rostro a una fan durante un concierto; esto sucedió

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- La legendaria agrupación de rock, Guns n' Roses sigue de gira por todo el mundo y el turno fue de Australia, donde cientos de fanáticos acudieron al Adelaide Oval para gozar de los temas que los han llevado a alcanzar la fama internacional; sin embargo, el vocalista Axl Rose terminó lesionando a una de las asistentes quien resultó con severos moretones en el rostro.

Axl Rose, vocalista de Guns n' Roses

De acuerdo con medios locales, los interpretes de Welcome to the jungle, November Rain o Sweet Child O' Mine ejecutaron el setlist que tenían planeado para este concierto que forma parte de su gira mundial y, tal como lo marca la tradición, el intérprete lanzo el micrófono al público, acción que han llevado a cabo desde hace más de 30 años; no obstante, el artículo golpeó a la seguidora causándole severas marcas.

Cabe destacar que el concierto fue el pasado martes 29 de noviembre pero recientemente ha sido motivo para que Rose se pronuncie al respecto, ya que con el paso de los días, la mujer en cuestión subió una fotografía donde se aprecian los hematomas que tiene en los ojos producto del lanzamiento de este micrófono. Por ello, el vocalista de esta agrupación de rock remarcó que a modo de evitar la repetición de los hechos, pondrá fin a este legendario acto.

"Obviamente, no queremos que nadie salga lastimado o que de alguna manera lastime a nadie en ninguno de (nuestros) shows. Después de haber arrojado el micrófono al final del espectáculo durante más de 30 años, siempre sentimos que era una parte conocida del final de la actuación que los fans querían y sabían que tenían la oportunidad de atrapar el micrófono".

Axl Rose lanzando el micrófono al público

La lesionada, quien pronto se identificó como Rebecca Howe también informó que este fuerte lanzamiento le causó daños en la nariz, por lo que a consecuencia del dolor, ya no pudo disfrutar del tema Paradise City que es el que concluye cada uno de los conciertos de los originarios de Los Ángeles, California. Del mismo modo, informó que en caso de haber recibido el golpe más cerca de los ojos, pudo haber perdido uno de estos órganos, lo que ha llevado a reforzar la teoría de detener esta actividad que entre la banda ya es reconocida.

"Mi cabeza estaba girada y me golpeó en la sien, podría haberme matado", dijo la mujer.

Foto de Rebecca Howe después del concierto de Guns n' Roses

A pesar de los hechos, el líder de Guns n' Roses no le ofreció una disculpa a la mujer y tampoco se conoce si la banda cubrirá gastos médicos, pues hasta ahora el vocalista antes mencionado se ha enfocado en lamentar que la prensa se haya escandalizado más por el hecho de haber lanzado el micrófono como lo hizo hasta romperle la nariz a su seguidora que en entender que era un acto recurrente en cada presentación. Pese a lo anterior, Rose de 60 años de edad concluyó el comunicado agradeciendo la comprensión de los fans.

Fuente: Tribuna