Hundió a Legarreta: Tras 2 divorcios y veto de Televisa, actor abandona a sus hijos y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien empezó su carrera en las filas de Televisa y no tardó en convertirse en todo un galán de telenovelas al protagonizar proyectos como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, llega al matutino de TV Azteca Venga la Alegría y deja en shock al revelar que no piensa reconciliarse con sus hijos luego de abandonarlos y dejarlos fuera de su herencia por culparlos de ponerse del lado de su madre en el divorcio.

Se trata del controversial exconductor del programa Hoy, Alfredo Adame. quien pasó de ser una de las estrellas en San Ángel a protagonizar escándalo tras escándalo luego de su divorcio de Mary Paz Banquells, madre de tres de sus hijos, en 2019. Tras más de 25 años casados, la separación acabó de la peor manera y hasta la fecha el actor despotrica contra ella y ahora hasta contra sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián, de quienes aseguró no quiere saber nada.

Adame, su ex y sus hijos

Como se recordará, el presentador empezó a sostener fuertes pleitos con varios famosos como Rey Grupero, Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo y hasta la presentadora Andrea Legarreta, a quien acusó de presuntamente serle infiel a su esposo Erik Rubín y de haberlo vetado de Televisa, ya que por muchos años estuvo congelado. Luego de que se dijera que Telemundo lo quería en su reality La Casa de los Famosos 3, Adame reveló que ya limó asperezas con la televisora y lo quieren para su nuevo reality.

Porque yo en junio en la primera semana entro a un programa muy grande en Televisa, entonces (me comentaron) 'te eliminamos dos semanas antes, ya no le eches ganas' y les dije que sería deshonesto de mi parte", dijo en entrevista para Todo para la mujer, afirmando que rechazó a la televisora hispana para volver a San Ángel, la cual alista la competencia llamada El hotel de los famosos: "Ellos dieron el primer paso, vez que Televisa me bloqueó y vetó; todo eso fue un rollo. Para limar asperezas, ya desde hace un año empezaron y todo ese rollo", dijo.

Y ahora, tras la golpiza que recibió a las afueras de su casa hace unas semanas, misma que lo mandó al hospital y casi lo hace quedar ciego, Adame apareció en el matutino Venga la Alegría y aseguró que ni siquiera las fiestas navideñas lo harán buscar una reconciliación con sus hijos: "Qué reconciliación ni que ma..., esta épocas navideñas son de repartir abrazos falsamente y decir cosas bonitas y de amor y paz. Yo no creo en esas cosas, para mí el perdón no existe ni la reconciliación", dijo.

Aunque aseguró que no los perdonará, sí perdonó a sus agresores, motivo por el cual recibió muchas críticas: "Yo no soy nadie para enviar a nadie a cárcel, llegaron a un acuerdo con los abogados para la reparación del daño, que ni para los chicles alcanza. Uno ellos acaba de tener un bebé hace 3 meses, el otro tiene una próxima operación para un riñón. Yo no soy nadie, con todo lo que hicieron, al principio sí estaba muy enchilado y después se me bajó", comentó.

Finalmente, sobre cómo va su recuperación, dijo: "En un mes estoy repuesto al 100 por ciento, ya está subiendo el párpado. 30 por ciento de la visión la tengo perdida por lo pronto y si no se complica ni nada, en unos 3 o 4 meses estaré restablecido, nomás me quedó ojo de 'Lonje moco', pero va subiendo y se va a arreglar", finalizó Adame.

Fuente: Tribuna