Mara Patricia Castañeda rompe el silencio; habla del 'romance' que tuvo con Eugenio Derbez

Ciudad de México.- Eugenio Derbez ha consolidado una exitosa carrera como comediante, actor y productor, pero a lo largo de los años, sus relaciones amorosas también han sido motivo de conversación, pues se hizo de la fama del 'rompecorazones' y, recientemente salió a la luz otra de las supuestas famosas con la que entabló un vínculo amoroso; se trata de la conductora María Patricia Castañeda.

El pasado mes de octubre Pati Chapoy reveló en el programa Ventaneando una noticia desconocida para la mayoría, pues hasta los conductores del programa se sorprendieron con la información que reveló acerca de un aspecto de la vida personal de Eugenio Derbez, al hablar de la aparente relación que tuvo en el pasado con Mara Patricia y de la que no hubo conocimiento público.

Después de guardar silencio respecto a este tema, recientemente Castañeda fue cuestionada en el programa La historia de mi vida de Keep Up Dated TV sobre este presunta amorío; ante ello la periodista de espectáculos sorprendió con su repuesta: "Le voy a contestar a Pati, cuando ella me lo pregunte, le voy a contestar, no te voy a decir nada Hugo, porque Eugenio no ha dicho nada, él está casado, yo estoy casada".

Aunque evitó confirmar o negar los rumores, la conductora dejó claro su respeto y cariño a Eugenio y a Alessandra Rosaldo y recordó que su relación con la familia Derbez comenzó gracias a Silvia Derbez, madre de Eugenio y quien fue su vecina en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México

Conozco a Alessandra de años, él sabe perfecta la verdad, yo solo voy a dar una pista, con quien yo empecé la relación con los Derbez, fue con doña Silvia, esa es una pista. Ella era mi vecina en la Del Valle, saquen sus conclusiones, Alessandra sabes que te quiero con todo mi corazón, Eugenio sabe que lo adoro, sus hijos", detalló.

La famosa mandó un mensaje a Pati Chapoy y hasta la invitó a su casa para responderle la pregunta, luego de que la conductora de Ventaneando pidiera a sus compañeros del programa que le preguntaran a la misma Mara Patricia sobre su noviazgo con el actor. "Con Pati nos vamos a tener que sentar; (Pati) le dijo a Bisogno 'pregúntenle'. Los estoy esperando y a través de tu medio, vamos a invitar a Pati, a Daniel, que vengan a la casa y que me pregunten".

Así dio la noticia Pati Chapoy

Todo comenzó cuando Daniel Bisogno habló de la diseñadora de modas Saran Bustani, expareja del actor mexicano, pues la empresaria se puso en contacto con Eugenio por accidente que sufrió este año, luego de más de 19 años de que terminara su noviazgo (1997 y 2003), época en que Derbez conoció a Dalila Polanco y decidió terminar su relación con la diseñadora.

De esa manera, los conductores de Ventaneando recordaron que fue precisamente cuando el humorista se dio una oportunidad con la diseñadora que se abrió más a hablar sobre su vida privada ya que tras terminar su relación con Victoria Ruffo a inicios de los noventa se volvió muy reservado.

Por lo que Mónica Castañeda indicó que, en realidad, no había tenido otra relación conocida después de haberse casado con Ruffo (sin tomar en consideración a las madres de sus otros hijos que no son parte del medio artístico), afirmación que Pati Chapoy refutó y aunque por un momento pareció titubear para dar a conocer la información, la periodista no se quedó callada y reveló que Derbez también había tenido un romance, durante ese intervalo, con María Patricia Castañeda.

"No, no, no. Creo que también anduvo de repente con Mara Patricia", expresó. Tras esta revelación, Castañeda, Bisogno y Pedro Sola quedaron con la boca abierta y le preguntaron en más de una ocasión si se refería a la Mara Patricia que ellos conocían, a lo que Paty contestó: “Sí, pues ¿quién más?, ¿hay otra?".

