Por misteriosa enfermedad, querido cantante cancela concierto a última hora; sus fans enfurecen

Las Vegas, Estados Unidos.- Generalmente, los conciertos son eventos especiales para los fanáticos, debido a que, durante unas horas pueden disfrutar en vivo de la música de sus artistas preferidos y aunque la gran mayoría espera con ansias el día del evento, la realidad es que hay ocasiones en que, por causas de fuerza mayor, los famosos se ven obligados a cancelar, tal y como le ocurrió a un icónico cantante, quien de último minuto suspendió su espectáculo, lo que provocó la furia de los fans.

Aerosmith es una banda de hard rock cuya fama trascendió las fronteras de Estados Unidos desde hace ya varios años, debido a ello sus conciertos son toda una experiencia; sin embargo, los seguidores de los intérpretes de I don't want to miss a thing se sintieron profundamente decepcionados cuando la agrupación publicó un comunicado en redes sociales donde anunciaban la cancelación del show debido a que su vocalista, Steven Tyler padecía una enfermedad, de la que no dieron ningún detalle.

Es una gran decepción que nos veamos obligados a cancelar el show de esta noche en Las Vegas debido a que Steven se siente mal y no puede actuar (...) Se espera que se recupere por completo para el espectáculo de Las Vegas del lunes por la noche. Nos disculpamos sinceramente por el aviso de última hora", se leía en la cuenta oficial de Instagram de la banda

Por su parte, el intérprete de Dream On publicó el mismo anuncio a través de sus historias de Instagram; sin embargo, no dio detalles sobre su estado de salud o el tipo de enfermedad que lo aflige. Esta situación despertó la furia de algunos de sus seguidores, quienes no dudaron en mostrar su inconformidad en el comunicado que lanzó la banda y es que, parece ser que algunas personas viajaron desde sus hogares hasta Las Vegas, lugar en donde se iba a celebrar el concierto, por lo que debieron gastar dinero extra.

Una persona escribió: "Mi esposo y yo los hemos visto varias veces y siempre es genial. Sin embargo, es costoso volar, pagar un hotel y una cena solo para llegar y descubrir que el espectáculo se canceló, ¿Quién nos va a reembolsar a la gente estos gastos?", alguien más declaró, "Espero que compenses el hotel, los vuelos. Lo entiendo, pero la gente no tiene mucho dinero para venir a verte".

Aerosmith cancela por segunda ocasión su concierto en Las Vegas

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Aerosmith cancela una de sus presentaciones en Las Vegas, este hecho ocurrió por primera vez en sus espectáculos programados para los meses de junio y julio del presente año; en aquel entonces, la banda se disculpó debido a que Tyler se encontraba en rehabilitación: "Como muchos de ustedes saben, nuestro amado hermano Steven ha trabajado en su sobriedad durante muchos años. Después de la cirugía del pie para prepararse para el escenario y la necesidad de controlar el dolor durante le proceso, recientemente recayó y entró voluntariamente en un programa de tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación".

