¿Se siente sola? Pese a recuperar su libertad, cantante envía emotivo mensaje en redes

Los Ángeles, California.- Una de las cantantes más polémicas de la farándula es Britney Spears quien debido a problemas mentales aunados a lo demandante de su carrera, estuvo bajo la tutela de su padre por varios años, persona a quien después terminó por demandar para recuperar su libertad tanto financiera como personales in embargo, aunque recientemente contrajo nupcias y ha liberado todo el estrés que tiene a través de videos y fotos atrevidas en redes sociales, su reciente cumpleaños al parecer no lo pasó muy bien pues difundió sorpresivos mensajes en redes sociales.

La intérprete de Baby One More Time, Toxic o Lucky con frecuencia ha lanzado crueles mensajes a los miembros de su familia por no haberla ayudado cuando ella más lo necesitó e incluso, los criticó por haber disfrutado de las ganancias de los discos y conciertos que tuvo mientras era llevada a una clínica, reproches que han sido más fuertes para sus padres, Lynne y James Spears; sin embargo, en el maco de su cumpleaños 41 dedico un mensaje emotivo a su hermana y a sus hijos.

Mientras las redes sociales se llenaron de felicitaciones a la cantante quien 'sopló' las velas el pasado viernes 2 de diciembre, ella le dedicó un mensaje a su hermana menor Jamie Lynn Spears, quien además de también ser cantante, cobró fama por protagonizar la serie Zoey 101. Britney subió dos fotos de su hermana a quien le recordó, ella es "su corazón".

"Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón, así que estoy pensando en ti... ¡¡¡Felicidades por ser tan valiente, inspirador, y mostrar agallas y gloria en tu espectáculo!!!", escribió.

En dicho mensaje, el cual cerró con un "Te quiero", hubo diversos comentarios, el principal donde los internautas resaltaron sentirse confundidos o bien, dudaron si la cuenta de la también bailarina había sido hackeada, pues como se reveló anteriormente, con frecuencia ha señalado a todos los miembros de su familia por haberle dado la espalda y disfrutar de las ganancias que su carrera ha tenido, lo que incluye a su hermana menor a quien ahora parece querer acercarse.

Las instantáneas de Jamie Lynn que siguen en la cuenta de la cantante no solo dieron de qué hablar, pues horas después también publicó fotografías de sus hijos Sean Preston y Jayden Federline a quienes les recordó lo mucho que los ama y hasta les dejó claro que ella haría cualquier cosa por ambos, incluso para volver a sentir sus rostros. "Te envío mi amor" o "¡Moriría por ti!", fueron algunas de las frases que la cantante dedicó, lo que además de causar más confusión, para algunos internautas fue una clara señal que ella se sentía sola en el marco de la celebración de cumpleaños que debería ser distinta.

Aunque la cantante no ha dicho nada respecto a acercarse de nueva cuenta a algunos miembros de su familia, sí compartió un video de su actual esposo, Sam Asghari con quien contrajo nupcias el pasado mes de septiembre en la mansión que ella posee en los Ángeles, video en el cual ella dejó claro que pese a estar enfermo de gripe, su pareja le llevó un pastel, globos y la ayudó a sentirse especial. "Somos el Sr. y la Sra. Asghari!!!", remató.

