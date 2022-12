Tras concebir a 11 niños, afamado conductor es hospitalizado de emergencia por esta enfermedad

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado viernes, 2 de diciembre, un afamado conductor de diversos reality show, así como reconocido cantante, fue trasladado el hospital, después de manifestar complicaciones con una enfermedad. Pese a ello, el artista se tomó el tiempo para publicar un comunicado en redes sociales donde reveló cómo iba evolucionando su salud; además envió un mensaje motivacional para sus fans.

Se trata de Nick Cannon, una celebridad estadounidense principalmente conocida por su participación como conductor de programas de telerrealidad como The Masked Singer y American Idol. También es famoso por su amplia carrera musical y por la peculiaridad de haber procreado a 12 hijos con diferentes mujeres, a quienes regularmente presume en tiernas fotografías, a través de sus redes sociales.

Como algunos ya sabrán, el interprete de temas como Your Pops Don't Like Me, I Do, The Invitation, If I Was Your Man y Get Crunk Shorty padece una enfermedad autoinmune conocida como lupus, misma que afecta a las articulaciones, la piel, riñones, glóbulos, cerebro, el corazón y los pulmones. Sus síntomas pueden ir desde fatiga hasta sarpullido y fiebre. Lamentablemente, esta afección no tiene cura, pero si existen tratamientos para mejorar la vida del paciente, según información de la organización Lupus Research Alliance.

Aunado a esta enfermedad, en días recientes, Nick desarrolló neumonía, motivo por el que tuvo que ser trasladado a un hospital rápidamente. Cabe señalar que Cannon dio la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram exactamente 1 día después de su gran concierto en el Madison Square Garden, donde tuvo a miles de personas coreando sus temas musicales, hecho que volvió todo mucho más caótico para la celebridad quien señaló el hecho de que 24 horas antes estaba rodeado de gente y, al día siguiente estaba solo en una habitación.

Lo loco es que anoche estábamos sacudiendo a una multitud agotada en el Madison Square Garden frente a miles de fanáticos, ahora estoy solo en una pequeña habitación de hospital. La vida definitivamente es una montaña rusa.

Nick Cannon en el hospital tras desarrollar neumonía

Créditos: Instagram @nickcannon

Nick Cannon continuó su mensaje afirmando lo siguiente: "Está bien, supongo que no soy Superman. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a este lugar otra vez... Pero esta es una gran lección para cuidar de TI o no podrás cuidar de los demás. Sin embargo, no tropieces, no necesito buenos deseos ni oraciones, solo un descanso sólido y volveré al viaje para volverme más fuerte que nunca. Es solo neumonía, nada que no pueda manejar", destacó el famoso.

