Tras 1 mes, capturan al presunto asesino de este afamado cantante; iba huir a México

Texas, Estados Unidos.- El pasado 1 de noviembre, el mundo de la música recibió un duro golpe después de que un joven rapero perdiera la vida en medio de una balacera, durante una fiesta privada, en Houston, Texas. A poco más de cuatro semanas, las autoridades estadounidenses informaron que lograron capturar al presunto culpable del homicidio, quien se estaba preparando para escapar a México.

Como algunos recordarán, hace 1 mes, el integrante de Migos, Takeoff perdió la vida cuando se encontraba en una fiesta privada, en un bar de Houston, Texas. Según los primeros informes, su tío Quavo, estuvo involucrado en una pelea por un juego de dados, lo que provocó que un sujeto sacara un arma de fuego, misma que activó contra los presentes, lo que provocó una herida fatal en el rapero, de 28 años, y en otras dos personas.

Debido al caos inicial, las autoridades no pudieron detener al culpable y no fue sino hasta el pasado viernes, 2 de diciembre, que las autoridades texanas anunciaron la detención de un hombre, de 33 años, identificado como Patrick Xavier Clarck. La policía de Houston logró localizar al presunto culpable en la calle 14mil 700 de Sterlingh Green Boulevard el pasado jueves, 1 de diciembre. Según información del medio Associated Press News, el arresto se llevó a cabo de forma pacífica.

Fotografía de Patrick Xavier Clarck

El mismo medio declaró que, en un inicio, la policía ya se había encontrado con Patrick; sin embargo, éste se hizo pasar como uno de los testigos presenciales, pero luego de revisar las cámaras de seguridad y entrevistar a otros testigos se percataron de que el verdadero tirador había sido Xavier. También se sabe que el sujeto estaba arreglando todo para escapar a México, pero las autoridades lo detuvieron antes de que concretará sus planes.

Fotografía de Takeoff

Por otro lado, tras la investigación la policía descubrió que, en realidad, Krishnik Khari Ball, mejor conocido como Takeoff, no estuvo involucrado en el juego de dados y que únicamente se trataba de una víctima de las circunstancias: "Puedo decirles que Takeoff no estuvo involucrado en el juego de dados, no estuvo involucrado en la discusión que sucedió afuera, no estaba armado, era una transeúnte inocente", declaró el sargento del Departamento de Policía de Houston, Michael Burrow.

Fuentes: Tribuna