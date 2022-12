Acusan a querido cantante de abuso: Drogaría y obligaría a abortar a una menor de 17 años

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El mundo de la música y el rock está en shock, pues ha trascendido que un querido cantante estadounidense, quien fue líder de uno de los grupos más controversiales del género, estaría implicado en una demanda de abuso sexual a una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una relación sentimental. En el periodo de su encuentro, este la habría drogado e incluso obligado a abortar.

Se trata nada más y nada menos que del cantante Steven Tyler, miembro de la banda Aerosmith, a quien señalan por actos ocurridos en los años 70. De acuerdo con información de la revista The Rolling Stone, Julia Holcomb presentó una demanda en Los Ángeles por abusos que vivió cuando era una menor de edad. Si bien no expresa explícitamente el nombre de Tyler, en el pasado la mujer ha hecho pública su experiencia con el cantante, además de que en el documento legal se incluyen citas de las memorias del artista.

En la imagen, el cantante Steven Tyler. Foto: Internet

El medio citado resalta que en el libro autobiográfico de Tyler, el autor cuenta que estuvo a punto de casarse con una "novia adolescente" y que los padres de esta le otorgaron la custodia, a fin de que no tuviera problemas legales. Según la afectada, el cantante prometió a los progenitores de la joven "darle una mejor vida" cuando ella tenía 16 y el artista 25, no obstante, esto no ocurrió y la menor fue víctima de varias violencias.

La afectada narra cómo Steven la llevó a un hotel, en donde "realizó varios actos de conducta sexual delictiva con ella" la noche en que se conocieron, pese a que él era consciente de la edad de la joven. Cuando empezaron su relación sentimental, el cantante de Aerosmith abusaba de ella, además de que le proporcionaba drogas y alcohol, e incluso cuando esta tenía 17 años, la obligó a abortar contra su voluntad, según la afectada.

A la fecha de publicación de esta nota, el representante de Tyler no ha hecho ninguna declaración sobre estas supuestas acusaciones.

Fuente: Tribuna