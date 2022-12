Adiós Televisa: Tras perder exclusividad y 24 años al aire, Andrea Legarreta queda fuera de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta dejó sin palabras al público del programa Hoy debido a que este viernes 30 de diciembre no se presentó a trabajar en la última transmisión del 2022, en medio de rumores de que mañana se queda sin contrato de exclusividad en Televisa. La presentadora tiene más de tres décadas de carrera en la televisora, pero en esta emisión ya lleva más de 24 años al aire.

La originaria de la CDMX llegó a la televisora de San Ángel hace más cuatro décadas, participando en telenovelas como Baila Conmigo y ¡Vivan los Niños!, sin embargo, en los últimos 20 años ha decidido enfocarse en la conducción pues los ejecutivos del canal le pidieron que se decidiera entre estar en el matutino de Las Estrellas o seguir protagonizando melodramas. Andy primero formó parte de Hoy Mismo y luego llegó al elenco original de Hoy.

Hace unas semanas la esposa del cantante Erik Rubín confirmó que el 31 de diciembre se le acabaría la exclusividad en Televisa y que aunque ella no tenía intenciones de irse a TV Azteca u otra televisora, podría darse el caso de que no le ofrecieran otro contrato. A un día de que esto ocurra, la mañana de este viernes Legarreta no se presentó a trabajar en el matutino y los televidentes quedaron en shock.

Esta mañana a cuadro solo aparecieron Galilea Montijo, Paul Stanley, Arath de la Torre y Raúl 'El Negro' Araiza como titulares, mientras que de invitadas estuvieron Ferka y Mariana Ochoa. Se cree que la razón por la que Andy no se presentó al cierre de año en Hoy es porque tuvo que viajar a Tokio, Japón, donde ella, su famoso esposo y sus hijas Mía y Nina Rubín se encuentran disfrutando de unas espectaculares vacaciones.

Además como se recordará hace unos días el periodista Álex Kaffie reportó que Andrea presuntamente ya hasta renovó su contrato en San Ángel, por lo cual es poco probable que haya renunciado o haya sido despedida: "Andrea Legarreta renovó contrato laboral con Grupo Televisa. Su convenio de trabajo, el anterior, vence el sábado 31 de diciembre del presente", reportó el columnista a través de su publicación en El Heraldo de México.

La compañía le renovó junto con un AUMENTO salarial tal concordato por un año, es decir todo el 2023", añadió Álex.

Andrea y su familia están en Japón

Fuente: Tribuna e Instagram @andrealegarreta