Adiós Televisa: Tras veto por "traicionera" y firmar con TV Azteca, actriz se une a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien habría sido vetada de Televisa además de perder su contrato de exclusividad, aparece en Ventaneando con contundente declaración. Se trata de la intérprete de Goma de Mascar Paty Cantú, quien se dice habría sido castigada por ejecutivos de la televisora de San Ángel este año por haber sido contratada en TV Azteca como coach del reality de canto La Voz Kids.

Como se recordará, Paty debutó en la actuación en 2009 al participar en la telenovela Verano de Amor y la serie El Pantera, además de que fue asesora en La Voz... México cuando aún era de Televisa y concursó en ¿Quién es la máscara?. De acuerdo a lo que informó a principios de este año la influencer de espectáculos 'La Comadrita', Paty y María León no solo fueron vetadas, sino que perdieron su exclusividad y contratos que tenían con Televisa, mismos que significaban una importante fuente de ingresos.

También reportó entonces que luego de que Paty perdiera su exclusividad y fuera 'castigada' por altos mandos, por lo que no se podrá hablar de ella en ningún programa de la televisora, y ella misma aclaró que desconocía si estaba vetada o no: "No sé si estoy vetada, voy a ser coach de La Voz Kids, estoy contenta, tengo mucha emoción... estamos en tiempos distintos, a mí nadie me ha avisado que estoy vetada".

Ahora, la artista da un entrevista exclusiva al programa conducido por Pati Chapoy y reacciona a las comparaciones que le han hecho con la cantante estadounidense Taylor Swift. Cantú señaló que no le molesta ser equiparada con la cantautora estadounidense: "En muchas cosas, en su industria, en el pop, en su discurso con las mujeres, entonces siento que, y ha sido muy transparente de su vida personal en sus composiciones, creo que lo ven un poco por ahí y en el uso de las orejitas, básicamente, pero yo lo tomo como un cumplido total", explicó.

Esta no es la primera vez que se le cuestiona a la cantante sobre esto, pues en julio pasado, ella compartió la imagen de una fanática en la que el título hacía una clara referencia a la comparación "Mi Taylor Swift mexicana", demostrando que no le causan molestias este tipo de comparaciones. Por otra parte, habló sobre la competencia que existe en la industria musical mexicana, en la cual colegas como Belinda y Danna Paola han ganado un importante terreno.

"Son mujeres que han trabajado desde super chicas, que se han diversificado, que lo han hecho bien, que han sufrido, que se han vuelto a levantar, y más bien me comparo en el sentido de que en eso también soy parecida a ellas, porque aquí sigo, incansable, la mujer mexicana es incansable, eso es lo que yo veo. Veo a Danna Paola, Belinda y Paty Cantú en una misma línea, no veo un ¿quién tiene más fans?, ¿quién tiene más vistas?, para nada, soy fan", finalizó.

