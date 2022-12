De las redes al teatro: Chucho recibe invitación de 'Mentiras, el musical' para cantar 'Castillos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los días pasan y pasan y la euforia por el pequeño 'Chucho' de nueve años de edad se mantiene. Este menor se 'robó' la atención de las redes sociales debido a que su hermana, una joven de nombre Marián, lo descubrió en el patio de su casa cantando a todo pulmón y con mucho sentimiento el tema Castillos, interpretado por la argentina Amanda Miguel; la reacción del menor y claro, la emoción que le pone al tema, de inmediato lo llevaron a ser todo un éxito de las plataformas digitales y ahora también llegará al Auditorio Nacional.

El denominado 'Coloso de Reforma' será el recinto donde la exesposa de Diego Verdaguer ofrezca un concierto el próximo 16 de marzo, evento al cual invitó a 'Chucho' para que cante a todo pulmón el tema en cuestión y claro, la conozca en persona pues la intérprete de temas como Él me mintió, Así no te amará jamás o Hagamos un trato, también le prometió mucho besos.

Cientos de internautas que se dicen fanáticos del pequeño cantante se mostraron emocionados por la reacción de la cantante; sin embargo, no sería la única invitación que recibiría ya que ahora la puesta en escena Mentiras, el Musical, también lo buscó para que no solo vea la obra, sino que además el infante subirá al escenario para cantar este tema que para muchos es uno 'solo de señoras' pero que al final a todos "nos llega".

A través de las redes sociales, la puesta en escena informó el pasado miércoles 28 de diciembre que 'Chucho' sería invitado a disfrutar de la obra y, aunque muchos pensaron que se trataba de una publicación hecha por el Día de los Inocentes, mismo donde se suelen jugar bromas, se dejó claro que era una invitación genuina; sin embargo, la cuenta donde la interpretación del menor no ha mencionado nada al respecto como sí ocurrió con la invitación de Amanda Miguel.

"Ya hemos invitado a Chucho a que venga a disfrutar de Mentiras, el Musical. Muy pronto estará cantando ‘Castillos’ como se debe, ¡Lo juro!", se lee en la publicación.

Ante la confusión respecto a si era o no una broma por el Día de los Inocentes, la obra musical publicó el pasado jueves 29 de diciembre el mismo mensaje, por lo que los seguidores no solo celebraron que lo hayan invitado, sino que además muchos pidieron que se revelara el día en que el menor de edad acudiría al Teatro Aldama para adquirir los accesos y no perderse de esta épica interpretación.

