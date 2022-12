Querido cantante se viste de luto y le da el último "adiós" a una persona querida para él

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Si hay algo que no para de trabajar, ni siquiera durante las vísperas de Año Nuevo, es la muerte, ya que, ésta ha continuado haciéndose presente en todo el mundo, sin importar de la profesión que cada persona tenga. Tan solo hace algunas horas, la bailarina de Dancing With Stars, Peta Murgatroyd anunció, a través de su cuenta oficial de Instagram, que su padre falleció; sin embargo, ella no fue la única en dar malas noticias, ya que otro cantante envió sus condolencias debido a la defunción de una de sus más queridas amigas.

Se trata del exBeatle, Paul McCartney, quien durante la mañana de este viernes, 30 de diciembre, compartió en su perfil del aplicación de la cámara, una fotografía de él junto a una de sus amigas, quien no resultó ser otra que la gran diseñadora de modas, Vivienne Westwood, misma que perdió la vida durante la jornada del pasado jueves. El cantante de temas como Do They Know It's Christmas y Let it Be atinó a despedirse de la famosa.

Fotografía de Vivienne Westwood

Al igual que muchas otras celebridades y medios de comunicación, McCartney recordó lo importante que Westwood fue para el mundo de la moda, hecho que no dejó de resaltar en su despedida: "Adiós Vivienne Westwood. Una mujer valiente que sacudió el mundo de la moda y se defendió desafiantemente por lo que era correcto. Con amor Paul", tras ello, los más de 4 millones de seguidores del intérprete le dieron sus condolencias e incluso le pidieron que no muriese jamás.

Publicación de Paul McCartney

Créditos: Instagram @paulmccartney

Para quienes no conozcan a Vivienne, ella fue una de las diseñadoras de moda más famosas y radicales de su época. Sus diseños combinaron la corriente victoriana inglesa, así como sombreros de pirata; sin embargo, su verdadera base siempre fue el estilo punk, mismo que sirvió como estandarte para la inauguración de su tienda, Sex, ubicada en King's Road, en Londres, en la década de los 70. La influencia de Westwood ganó tal fuerza que aún a la fecha varias celebridades utilizan sus prendas, tal es el caso de Kim Kardashian y Zendaya.

Si bien la moda de Vivienne solía ser bastante radical, la realidad es que esto no impidió que la corona británica la condecorara con la Orden del Imperio Británico en el año 1992. Se dice que, debido a que Westwood compartió estancia con la mismísima Reina Isabel II debió utilizar un estilo más recatado y pulcro, aunque esto no impidió que llevase un comando puesto debajo de su falda, lo que denotó la verdadera rebeldía de su espíritu.

Fuentes: Tribuna