¿Sale del clóset? Tras dejarlo su esposa, actor de Televisa se vuelve mujer y se confiesa en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un querido actor, quien debutó en producciones de Televisa en el 2007, aparece en el programa Hoy con importante confesión luego de que se transformara en mujer para un proyecto y luciera irreconocible. Se trata de Ariel Miramontes en su personaje de 'Albertano', quien ha participado en programas como Hazme reír y serás millonario, María de todos los ángeles en el 2009, La Familia P. Luche y Nosotros los Guapos junto a Adrián Uribe como 'El Vítor'.

El actor también ha destacado en obras de teatro como Aventurera, donde hace algunos años dio vida a 'Bugambilia' y lució irreconocible pues apareció maquillado, utilizó una peluca rubia, tacones altos y un ceñido vestido rosa con pedrería, Ya que no ha tenido una pareja en el medio y es padre soltero luego de que lo abandonara su pareja con sus hijos, se ha especulado mucho sobre su orientación sexual, aunque nunca ha hablado al respecto y ha tenido 'salidas del clóset' solo en la ficción.

El histrión ahora sorprendió con tremenda confesión en el programa Hoy pues dio un adelanto de los planes que tiene para el 2023 además de mandar los mejores deseos para el público, para que mantengan buena actitud y mucha salud: "Yo les deseo que se echen muchos brincos e próximo año, es muy importante. Ya dijeron los médicos que es muy recontrafavorecente contra la salud, por favor señoras, incluso para evitar cáncer de matriz. Hay que echar brinco, es muy bueno para la salud y rejuvenece. Andan tomándose cosas para no oxidarse cuando la solución está en pegar el brinco", bromeó.

Por otro lado, añadió: "El amor es algo muy importante y se los deseo a todas las personas. Me empecé a sentir Walter Mercado con eso... pero les deseo amor para todos los seres queridos, les deseo mucho amor porque todo lo demás se gana con esfuerzo, sacrificio, echándole ganas y mientras haya eso, todo lo demás se puede cumplir", compartió. Finalmente, aseguró que vienen muchos planes laborales para el 2023.

"Lo recibo con mucho ímpetu, ánimo porque tengo muchos proyectos nuevos pero no los puedo decir porque ya ven que autoridades competentes de las producciones de Televisa SA de CV son bien de 'no digan nada' no sé si es porque se cebe u otro productor les vaya a copiar. Estoy muy entusiasmado, muy contento", dijo el famoso actor, quien es uno de los consentidos en el matutino de Las Estrellas.

