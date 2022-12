Shock en la farándula: Madrastra de controversial actriz es arrestada en estado deplorable

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Mucho se ha hablado sobre la vida llena de excesos que una querida actriz infantil tuvo apenas llegó a su pubertad, pero la realidad es que parte de su familia tiene un historial bastante similar al de esta famosa. Recientemente, las autoridades anunciaron la detención de la madrastra de dicha histrionista y, todo parece indicar que ambas siguieron el mismo camino de desorden.

Se trata de Kate Major, quien es madrastra de nada más y nada menos que de Lindsay Lohan, actriz que es conocida por su participación en Juego de Gemelas y Chicas pesadas; sin embargo, también es famosa por sus largos periodos de juerga y vida llena de excesos. Aunque muchos fueron los titulares que terminaron con su imagen de chica buena de Disney, la realidad es que, es posible, que las personas de su entorno no fueron del todo distintos a ella.

Tal fue el caso de la exesposa de su padre, Michael Lohan, quien fue arrestada después de su tercera incidencia al conducir en estado de ebriedad. Ésta no sería la primera vez que Kate tiene problemas de dicha índole con la ley y es que, según información del medio estadounidense, TMZ, el mes pasado la policía la captó en el estacionamiento de un centro comercial a las 2 horas de la madrugada. Se dice que aquel día el auto estaba en marcha y se encontraba "borracha".

Fotografía de Kate Major

Créditos: Montgomery Conty Sheriff's Office

En esta segunda ocasión, Major fue sometida a la prueba del alcoholímetro, misma que reprobó, por lo que fue arrestada por cometer un delito grave. En esta tercera ocasión, la mujer se habría estado conduciendo, por lo que nada pudo hacer en su defensa. Por el momento se desconoce si tendrá acceso a alguna fianza con alto costo o sencillamente se le habría negado debido a sus primeros dos arrestos.

De acuerdo con algunos informes, la relación de Major y Michael no era precisamente estable y es que, existen registros de que el padre de la actriz de Harvey a toda marcha fue arrestado por supuestamente asfixiar a Kate y hostigarla, aunque esto no fue negado por el hombre: "No la toqué, no estaba cerca de ella, esto es solo una mentira", afirmó para el Daily Mail después de obtener su libertad. La pareja sigue casada, aunque están separados desde el 2015.

