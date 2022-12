Shock en la música: Esposo de Britney Spears rompe el silencio y aclara si realmente la controla

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este año Britney Spears dio mucho de qué hablar en Instagram y Twitter, redes sociales en donde no ha parado de compartir fotografías y hasta videos, un tanto subidos de tono, así como también se ha encargado de publicar diversos clips en donde se le ve bailando, aunque no realiza las coreografías elaboradas que solía realizar a principios del 2000, lo que ha dejado desconcertado más de uno.

Por otro lado, Britney ha hecho varias confesiones con respecto a la forma en la que su padre Jamie Spears solía tratarla, asegurando que éste abusaba emocionalmente de ella, lo que la llevó a tener graves problemas de autoestima; sin embargo, en los últimos meses, la cantante de I Wanna Go comenzó a incluir textos cada vez más cortos, lo que causó aún más molestia entre los fans, quienes han llegado a teorizar que la rubia está muerta o fue secuestrada por su esposo, Sam Asghari.

Y es que, pese a que el actor de Family Business lleva ya 1 año casado con la intérprete, muchos dudan que en ese matrimonio exista el amor y esto empeoró cuando Sam dejó de aparecer en las publicaciones de Britney, lo que trajo como consecuencia que muchos creyeran que ambos se habían separado, cuando esto no era sí, ya que, Asghari se encuentra ocupado con su carrera como histrión e incluso él mismo ha aclarado en constantes ocasiones que, por su trabajo, debe viajar mucho.

Este viernes, 30 de diciembre, el medio TMZ encaró al actor, de 28 años, a quien cuestionaron si realmente se encargaba de controlar a Britney, a lo que él respondió: "No, ni quiera controlo lo que cenamos. Sabes, en el pasado, han sucedido muchas cosas, a´si que entiendo de dónde vienen (las acusaciones). (Sus fans) solo están siendo protectores. En todo caso, están siendo buenos fanáticos", aclaró el famoso.

Sam concluyó sus declaraciones asegurando que Spears tiene el control de su propia vida, hecho que podría ser corroborado al pasear por su perfil, donde suele publicar videos subidos de tono, mismos que el propio Asghari declaró en más de una ocasión que no disfruta que haga este tipo de actividades, pero aseguró que comprende que esto la hace sentir mejor, por lo que no se opone a ello. Curiosamente, luego de esta declaración Britney recortó las tomas, para no mostrar demás.

Fuentes: Tribuna