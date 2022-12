Tenía 18 años: Hallan muerto a joven actor por sobredosis; estremece su último mensaje con vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, de solo 18 años, perdió la vida bajo extrañas circunstancias el pasado 16 de junio y ahora revelan cuál fue la causa de muerte. Se trata de Tyler Sanders, joven actor quien fue encontrado muerto en su casa en Los Ángeles, California y en el momento no había podido ser explicado el motivo de su deceso. Al momento de su fallecimiento, el actor acababa de cumplir 18 años y aseguró que ya "se había convertido en un adulto".

Sanders adquirió fama al participar en las series de televisión Just Add Magic: Mystery City y participaciones especiales en otras como 9-1-1: Lone Star y Fear the Walking Dead. En la serie de Amazon Just Add Magic, Sanders interpretó a 'Leo' en 2019 y trajo de vuelta al personaje en 2020 para el spinoff Just Add Magic: Mystery City. Por este pape obtuvo una nominación al Daytime Emmy. En 2017 se unió al elenco de la serie de AMC Fear the Walking Dead, donde dio vida a la versión joven de 'Jake Otto'.

Instagram @tylermsanders

Su último trabajo antes de su fallecimiento fue en 9-1-1: Lone Star de FOX donde debutó en abril de este año. Su muerte en junio pasado fue confirmada por su agente Pedro Tapia, quien indicó: "Tyler fue un talentoso actor con un futuro brillante. Viene de una familia increíble y les pedimos que respeten su privacidad en este momento". Ahora, a solo unos días de terminar el 2022, al fin se reveló la causa de su súbita muerte.

Su autopsia reveló que el joven consumió fentanilo antes de morir, reportó The New York Post. De acuerdo con informes, las autoridades han declarado que su muerte fue un accidente. Tyler vivía solo y murió en su habitación. En el lugar autoridades localizaron un polvo blanco y un pitillo. Según reportes, el joven no tenía problemas médicos pero tenía un historial de uso de drogas como heroína, cocaína, LSD y Xanax.

El médico forense informó que el joven actor murió por los efectos de esta peligrosa droga, pues señalaron que mandó un último mensaje a un amigo una noche antes de perder la vida indicando que había consumido fentanilo. Después de informarle esto, el actor ya no contestó a más mensajes esa noche. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna