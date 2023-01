Tras amorío con dueño de Televisa y 15 años vetada, exactriz de TV Azteca llega desfigurada a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien pasó 15 años vetada de Televisa luego de haber tenido un romance con el dueño de la empresa, sorprendió a todos los televidentes del canal pues hace algunas horas reapareció en el programa Hoy luciendo irreconocible por un supuesto abuso de cirugías. Se trata de la gran Lucía Méndez, quien hizo su debut en las novelas desde 1972 con Muchacha italiana viene a casarse.

Luego protagonizó telenovelas en la televisora de San Ángel como Tú o nadie, El extraño retorno de Diana Salazar, Vanessa, Colorina y Viviana, pero luego fue vetada de la empresa durante 15 años por irse a trabajar a Telemundo. Al volver a México, la llamada 'Reina de las Novelas' no tuvo más remedio que probar suerte en la televisora del Ajusco donde realizó melodramas como Tres veces Sofía y Golpe Bajo.

En 2007 Lucía finalmente retornó a Televisa actuando en Amor sin maquillaje, pero al no contar con contrato de exclusividad en ninguna televisora ha podido aparecer en programas como Venga la Alegría y Ventaneando de Pati Chapoy. Algunas versiones señalan que la cantante fue vetada de Televisa por su polémico romance con Emilio 'El Tigre' Azcárraga Milmo (QEPD), el cual asegura ocurrió cuando ambos estaban solteros:

Fuimos novios porque no era casado, no fuimos amantes", dijo hace años.

Antes y después de Lucía Méndez

Hace varias horas 'La Méndez', quien ha sido criticada porque acabó "desfigurada e irreconocible" por presuntamente abusar del bisturí, reapareció en el programa Hoy hablando sobre su serie biográfica y confesó que quería que Eiza González la interpretara. En primer lugar, la reconocida actriz habló maravillas de la joven de origen sonorense y dijo que tiene una muy buena amistad con ella: "Es acuario, es muy sincera, es muy auténtica, es muy bonita, es talentosa, tiene mucha idea de lo que quiere".

Es una maravilla, yo la estimé mucho, la quise mucho", expresó y también aplaudió su buen inglés.

Luego Lucía confesó que ella y Eiza son idénticas y por ello no descarta que la interprete en su bioserie: "Me encantaría, si nos parecemos, podríamos ser hermanas, buena idea". Hablando del plano sentimental, la cantante guanajuatense confesó que prefiere estar soltera a volverse a llevar una decepción: "¡Ay, no!, yo estoy muy feliz, no, no, mira, ya todas andamos con el perro, sí, Ninel ya la vi con su perro, no me acuerdo quién más anda con su perro para arriba y para abajo, ¿sabes por qué?, prefieres al perro que mal acompañada".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy