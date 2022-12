Tras controversial comentario, Ángela Aguilar regresa a Instagram y se declara "privilegiada"

Comparta este artículo

Tayahua, Zacatecas.- Hace poco más de una semana que Ángela Aguilar desapareció de sus cuenta oficial de Instagram, este hecho coincidió con el momento en que entró al ojo del huracán al declararse 25 por ciento argentina. Tras esta situación, la cantante de La Llorona regresó a las redes sociales, aunque esta vez para presumir cómo pasó la Navidad, al mismo tiempo en el que se calificó como alguien privilegiada.

Si bien, surgieron teorías de que Ángela se habría tomado un tiempo de publicar en la aplicación de la cámara multicolor, la realidad es que la intérprete de Ahí donde me ven sí continuó subiendo contenido a su perfil; sin embargo, esto lo hizo por medio de sus historias. A casi una semana de su desafortunado comentario, la ganadora de los Premios Juventud regresó a su actividad frecuente, aunque esta vez lo hizo con varias fotografías sobre cómo se pasó las fiestas decembrinas.

En las imágenes se puede ver que la celebridad disfrutó a lo grande con una lujosa cena en compañía de su gran familia, también se le vio cantar, rompiendo la piñata y hasta aparece abrazando a sus entrañables pugs negros: 'El Gordo Aguilar' y 'La Niña'. En cada retrato, Ángela luce una gran sonrisa y se nota que aprecia sus bien merecidas vacaciones: "Entre bacalao, tamales, domino y canciones. Disfrutando de cada segundo de estas vacaciones junto mi familia".

La cantante del regional mexicano se calificó como una persona "privilegiada" por poder disfrutar a lo grande de las fiestas decembrinas: "Me siento tan privilegiada y agradecida. Gracias por tanto y todo. Espero estén pasando unas lindas fiestas con los suyos. Les mando muchos abrazos", concluyó el mensaje de la celebridad, de 19 años, quien estará de regreso en los escenarios para el próximo 2023.

Si bien, Ángela se empeñó en mostrar lo bien que se la había pasado durante los últimos días, esto no evitó que continuarán burlándose por su desliz con la selección argentina, ya que, comentarios como: "No sabía que en Argentina comían tamales", "Ya lárgate a Argentina, ni mexicana eres"; "No sabía que también había un Tayahua en Argentina, No serán empanadas, en lugar de tamales", comenzaron a llegar rápidamente.

