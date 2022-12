Tras perder exclusividad de Televisa y ser sacado del clóset, conductor da noticia sobre su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado 27 de diciembre, uno de los exconductores más famosos de Televisa logró alertar a sus miles de seguidores, a través de Twitter, después de dar una terrible noticia con respecto a su salud y es que, en aquel entonces, dicha celebridad se encontraba internada en el hospital. A tres días de estos eventos, el anfitrión de televisión actualizó a sus fans sobre su progreso.

Se trata de René Franco, quien es conocido por sus exitosos programas de estilo late night show, con Es de noche... ¡y ya llegué!, mismo que se transmitió a través del Canal Unicable. Si bien, el espectáculo gozó de gran éxito durante poco más de 10 años, la realidad es que, este conductor corrió con la misma suerte que otras celebridades de la empresa de San Ángel, a quienes se les retiró el famoso contrato de exclusividad.

René, quien ha sido señalado constantemente por su presunta homosexualidad, esto derivado a que en el 2018 fue visto en diversas oportunidades en discotecas de la comunidad LGBTQ+, dio de qué hablar hace tres días cuando mencionó que fue internado en un hospital debido a que dio positivo por Covid-19: "Estoy en el hospital por una mezcla de Covid y una bacteria. El Covid tiene más implicaciones de las que pensamos. No se descuiden, sí es una friega que este bicho los alcance y nunca se sabe cómo va a reaccionar el cuerpo".

Tuit de René Franco

Créditos: Twitter @ReneFranco

Recién el pasado miércoles, 28 de diciembre, René alivió a sus fans al confesar que fue dado de alta, por lo que procedió a agradecerle a sus miles de fans, quienes se mostraron preocupados por él, luego de que trascendió la noticia: "Ya me dieron de alta. Agradezco las enormes muestras de cariño y los mensajes. No me imaginé que este bicho pateara de esta manera.", el conductor procedió a pedirle a sus seguidores que no bajen la guardia.

Para la tarde del día de ayer, René Franco tranquilizó a sus fans y les reportó que, por fin, ya se encontraba estable, también detalló que su plan para estas vísperas de Año Nuevo serían dormir y descansar el cuerpo: "A todas las personas que se han preocupado por mi estado de salud... Muchas gracias. Ya en casa, durmiendo todo el día y siguiendo con reposo tres días. Sus mensajes han sido medicina", concluyó el anfitrión.

Último mensaje de René Franco

Créditos: Twitter @ReneFranco

Fuentes: Tribuna, Twitter @ReneFranco