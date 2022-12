Tras separación de Shakira y renunciar al Barcelona, Piqué estalla en redes sociales

Comparta este artículo

España.- Si alguien causó grandes sorpresas en este 2022 fue el exjugador de futbol, Gerard Piqué, quien ya de por sí había llamado la atención de los medios en el 2021 por publicar extrañas selfies en su cuenta oficial de Instagram, en las que incluso se le vio participar a sus hijos, Sasha y Milan; sin embargo, nada preparó a sus fans para lo que se les vino en el (aún) presente año, cuando el atleta no solo abandonó a Shakira, sino que también dejó de jugar para el Barcelona.

Como muchos recordarán, fue a mediados de este año cuando comenzaron a surgir sospechas de que el futbolista no le era del todo fiel a la colombiana; sin embargo, la bomba explotó cuando salió a la luz su relación sentimental con Clara Chía, una joven, de 23 años, que trabajaba en la empresa del exdefensa. Para agregar más limón a la herida, en días recientes, el paparazzi Jordi Martin reveló que, tras seguir por una década a Piqué, puede asegurar que el famoso habría engañado cerca de 50 veces a la cantante de Suerte.

Le ha fallado no solamente con Clara Chía sino en infinidad de veces. Desde que ha roto con Gerard, Shakira se está enterando de numerosas infidelidades. Yo te puedo decir que puede haber más de 50

Fotografía de Gerard Piqué y Shakira

Tras esta situación, Gerard ha recibido constantes ataques, no solo de los fans de Shakira, sino por parte de propios y ajenos, quienes no le perdonan haber engañado a la madre de sus hijos. Para colmo, el atleta anunció su renuncia del Barcelona después de que esta noticia trascendió a los titulares, aunque las razones de esto no han sido aclaradas se estima que su mediática separación tuvo algo qué ver.

Si bien, la popularidad de Piqué se fue a declive cuando se supo el tema de su infidelidad, todo pareciera indicar que las cosas no le han salido del todo bien al jugador del Barcelona, quien además de ver partir a sus hijos hacía Miami, Estados Unidos (osea del otro lado del mundo) con su madre, el jugador confesó que ni siquiera puede disfrutar de ver una serie de televisión sin que la gente le arruine el momento.

Todo ocurrió durante la mañana de este viernes, 30 de diciembre, cuando compartió en su cuenta de Twitter que alguien le adelantó la trama de Naruto, anime japonés que, al parecer, el español estaba siguiendo. Parece que esto fue la gota que derramó el vaso porque terminó por explotar en sus redes sociales, asegurando que esto le había arruinado por completo el fin de semana: "Un gil... me ha hecho spoiler de 'Naruto' y me ha jod... todo el finde". Esto provocó diversas reacciones, ya que, hubo gente que se burló asegurando que esto no le habría pasado sino hubiera engañado a Shakira.

Créditos: Twitter @3gerardpique

Fuentes: Tribuna, Twitter @3gerardpique