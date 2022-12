Luto en la farándula: Tras sumar incontables éxitos en su carrera, fallece querida conductora

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- A pocas horas de la llegada del Año Nuevo, el mundo del periodismo y la farándula se ve obligado a vestirse nuevamente de luto, ¿la razón? Una de las comunicadoras más grandes y queridas del gremio perdió la vida a los 93 años de edad. La noticia fue tan impactante que incluso figuras como Paul McCartney, Oprah Winfrey y hasta Disney Company emitieron sus condolencias en redes sociales.

Se trata de Barbara Walters, quien saltó a la fama por su cobertura de la muerte del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1963, y también se convirtió en la primera mujer en presentar el mítico programa, Today, de la NBC, hecho que logró en el 1974. Dos años después, la periodista ganó 1 millón de dólares al convertirse en la copresentadora de The Evening News, de la ABC, lo que la llevó a ser la mujer mejor pagada, de la época, en una cadena importante en televisión.

Barbara Walters perdió la vida a los 93 años

De acuerdo con información del medio estadounidense TMZ, Barbara perdió la vida, a los 93 años, durante la jornada del pasado viernes, 30 de diciembre, en Nueva York, después de luchar durante varios años contra problemas de salud. Según información de la representante de la periodista, Cindi Berger, para el portal de Page Six, ella habría dado su último suspiro a "rodeada de sus seres queridos".

Barbara Walters falleció en paz en su casa rodeada de sus seres queridos. Vivió su vida sin remordimientos. Fue una pionera no solo para las mujeres periodistas sino para todas las mujeres

Como se mencionó al inicio de esta nota, han sido varios los famosos que han expresado sus condolencias por el fallecimiento de Barbara, entre ellos se puede mencionar al exBeatle, Paul McCartney, quien dedicó en uno de sus estados de Instagram para reconocer la calidad humana de la comunicadora: "Barbara era una mujer increíble que se mantuvo propia en los primeros días de la televisión dominada por los hombres y se convirtió en una celebridad mundial conocida por sus muchas entrevistas perceptivas con estrellas de todos los ámbitos de la vida".

Oprah Winfrey no se quedó atrás e hizo lo propio en su perfil de la cámara multicolor, donde no hizo más que escribir cosas positivas de su querida amiga, asegurando que ella la inspiró a seguir por el camino del periodismo: "Sin Barbara Walters no habría existido yo, ni ninguna otra mujer que veas en las noticias de la noche, la mañana y todos los días (...) Agradecida de que ella fuera un modelo a seguir tan poderosa y amable agradecido de haberla conocido. Agradecida de haber seguido en su luz", expresó la famosa.

Fuentes: Tribuna