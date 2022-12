Shock en Televisa: Sebastián Rulli revela la razón por la que abandonó a Angelique Boyer

Ciudad de México.- Una de las parejas más estables de la farándula es la de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes no solamente han demostrado ser una excelente mancuerna en los melodramas en los que han tenido que trabajar juntos sino que también han logrado encontrar el equilibrio perfecto entre su vida laboral y amorosa, convirtiéndolos así en uno de los noviazgos preferidos del público.

Si bien, muchos quedaron encantados por su participación en Vencer el Pasado, donde ambos hicieron pareja, pero casi de inmediato ambos se separaron debido a su ritmo de trabajo. Por un lado, el actor de origen argentino aceptó protagonizar Los ricos también lloran, compartiendo cámaras con la guapa actriz, Claudia Martín, mientras que Angelique decidió retirarse de la actuación y darse unas bien merecidas vacaciones.

Luego de que el actor de Rubí (2004) terminó dicho proyecto, ambos se marcharon a disfrutar de varios viajes juntos, la mayoría de ellos en Europa, donde pasaron varias semanas. Para finales de este 2022, Boyer sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a las novelas con El amor invencible, producción de Juan Osorio, que protagonizará junto a Danilo Carrera; sin embargo, durante la mañana de este sábado, 31 de diciembre, Sebastián reveló que él había sido considerado para el estelar de esta novela.

Así como lo lees, los fanáticos de Angelique Boyer y Sebastián Rulli estuvieron a punto de volverlos a ver colaborar en pantalla, pero esto al final no pudo ser posible. La noticia trascendió durante una transmisión en vivo que los novios realizaron como una especie de dinámica para sus seguidores en Instagram, en ésta se dedicaron a sacar algunos papeles llenos de retos y preguntas dejadas por los fans, entre ellas los cuestionaron si habían rechazado algún proyecto.

Por su parte, Angelique aclaró que tratan de elegir los mejores papeles para continuar bajo el agrado del público, por lo que sí se ha visto obligada a rechazar algunos proyectos, asegurando que nunca se trata de una decisión fácil. Mientras que Sebastián fue más especifico y declaró que él había sido considerado como el protagonista de El amor invencible, pero dado a que empataba con un proyecto que cubrió para VIX se vio en la necesidad de dejar trabajar a la actriz francesa de manera individual.

A mí me habían invitado al proyecto en el que ahora está Angie y no es que lo haya rechazado, es que empataba con el que acabo de terminar para Vix. Había la posibilidad de que se retrasara y era mucho estrés y bueno entre platicas y acuerdos decidimos que era lo mejor no hacerlo. De todas maneras habíamos platicado que hace poco habíamos trabajado juntos y que era lo mejor tener un poco más de luz y tiempo entre proyectos y otro proyecto. No sabemos cuándo nos va a tocar estar juntos otra vez. Cuando nos toque sabemos que será perfecto.