Adiós 'Hoy': Tras romance con dueño de Televisa y perder exclusividad, actriz aparece en 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien luego de más de 50 años de trabajo perdió su contrato de exclusividad en Televisa en plena pandemia, sorprendió a toda la audiencia debido a que este domingo 4 de diciembre traicionó al programa Hoy y apareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría: Fin de Semana. Se trata de Silvia Pinal, quien ahora que no es exclusiva de San Ángel ha podido aparecer en varias emisiones de TV Azteca.

La última diva del Cine de Oro Mexicano se catapultó a la fama por haber hecho exitosas películas, melodramas como Lazos de amor, El privilegio de amar, Soy tu dueña y Mi marido tiene familia. Sin embargo, la carrera de la también productora no ha estado exenta de escándalos y hace poco generó polémica al admitir que tuvo un romance con su jefe, el fallecido empresario Emilio Azcárraga Milmo y primer dueño de Televisa.

Nos quisimos mucho. Emilio era muy guapo, fuerte, varonil y me quería mucho, cosa que era muy importante para mí. Fue absolutamente recíproco", reveló la primera actriz hace varios años.

Doña Silvia también consiguió mucha fama gracias a su desaparecido programa Mujer, casos de la vida real que se sigue retransmitiendo en canales afiliados a Televisa, sin embargo, ahora que ya no es exclusiva de Las Estrellas ha dado entrevistas a programas de otras televisoras, como este domingo que apareció hablando ante las cámaras de VLA: Fin de Semana sobre su regreso al teatro y cómo se lleva con su familia.

Ante las cámaras del Ajusco la matriarca de la dinastía Pinal confesó cuál es su mayor deseo para este próximo Año Nuevo: "Me encuentro bien... me siento muy bien, pido que mis hijos sigan contentos, que mis hijos sean buenas personas, que sean buenos niños y buenas muchachas". Asimismo la oriunda de Guaymas, Sonora aprovechó la entrevista para arremeter en contra de Luis Miguel, quien nunca se ha hecho cargo de su nieta Michelle Salas.

No me gusta como se ha portado con nosotros, no es justo, él debería tener agradecimiento con gente como nosotros, que lo hemos querido mucho".