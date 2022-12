Cantante es localizado sin vida en su casa; esto es lo que ocurrirá con sus bienes

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace poco menos de 1 mes, un afamado cantante de la cultura pop fue localizado sin vida en el interior de su bañera. por su ama de llaves. Según información presentada por algunos vecinos, el impacto que la mujer recibió fue tal, que los gritos de horror lograron escucharse en sus respectivos domicilios. Si bien, hasta ahora se desconoce la causa de muerte, parece ser que las autoridades ya decidieron lo que ocurrirá con las pertenencias del famoso.

Aaron Carter tuvo una vida que muchos podrían considerar corta y vertiginosa. Por un lado debía lidiar con la idea de ser hermano de una de las estrellas pop más grandes de los años 90, Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, hecho que lo llevó a la exposición mediática desde muy temprana edad. El cantante de I Want Candy, al igual que varios integrantes de su familia, incursionó en la música, lo que lo llevó a tener gran éxito.

Lamentablemente con los triunfos llegaron los excesos, algunos de los cuales, se dice, fueron influenciados por su hermana, Leslie Carter, quien según información del medio Page Six, habría sido quien lo enseñó a inhalar aire comprimido y lo alentó a consumir otro tipo de estupefacientes. Aunque intérprete de Crush on You decidió ponerle fin a sus malos hábitos después de que tuvo a su hijo, Prince, quien actualmente tiene 1 año de edad.

Aaron Carter fue localizado sin vida en el interior de su casa

Aaron decidió inscribirse a un programa de rehabilitación ambulatoria y según sus amigos más cercanos, durante los últimos meses, el famoso se dejó ver deprimido debido a la abstinencia, por lo que se estima que la noche que falleció pudo haber tenido una recaída, lo que lo llevó al final de su vida. Debido a lo inesperado de su muerte, el intérprete de Do you remember no dejó un testamento, por lo que el Estado de California tuvo que decidir lo que ocurriría con sus pertenencias.

Según información del diario británico, Daily Mail, la fortuna del famoso, que esta valuada en 550 mil dólares en bienes raíces e inmuebles pasarán a estar a nombre de su hijo, Prince. Por su parte, la madre de Aaron, Jane, expresó para el medio estadounidense, TMZ, que tenía la esperanza de reunirse con su nieto y que se asegurará de que las posesiones del cantante se le entreguen de manera integra al pequeño.

Fuentes: Tribuna