Ciega y sin trabajo: Tras 8 años en TV Azteca y un divorcio, actriz llega a 'Hoy' con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien estuvo vetada de Televisa hace tiempo por irse a trabajar a la competencia, generó tremendo impacto entre sus miles de seguidores y fans debido a que hace varias horas apareció en el programa Hoy con una terrible noticia. Se trata de la polémica Ivonne Montero, quien confesó que corrió el riesgo de perder la vista debido a una mala práctica que tuvo.

La también cantante hizo su debut en la televisora de San Ángel en 1997 y se dio a conocer por participar en melodramas como Nunca te olvidaré, Rosalinda, Mujeres engañadas, La casa en la playa y Las vías del amor, hasta que en 2003 se mudó a Telemundo, donde realizó proyectos como ¡Anita No Te Rajes! y en 2008 finalmente decidió cambiarse a las filas de la empresa del Ajusco actuando en novelas como Secretos del alma, La loba y Hombre tenías que ser.

En 2019 Ivonne volvió a Televisa con la novela Por Amar Sin Ley, pero eventualmente reapareció en el canal Azteca Uno al acudir al programa Venga la Alegría para promocionar el reestreno de La Loba. Sin embargo, hace algunas horas la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos llegó al programa Hoy hablando del reciente incidente que casi la hace acabar ciega pero del cual ya se recupera satisfactoriamente.

Resulta que hace unos días Montero, quien se casó con Fabio Melanitto y se divorció de él un par de años antes de su asesinato, publicó un par de imágenes en las que aparece usando un parche en un ojo y hace algunas horas relató qué le había ocurrido. La guapísima mujer de 48 años perdió la visión momentáneamente luego de usar unos lentes de contacto de color que había sumergido en gotas para los ojos y no en una solución salina.

Fui a un viaje y yo no llevaba el agua salina con el que normalmente tienes que tener en reposo tus lentes, entonces se me ocurre la grandiosa idea de ponerlos en el estuche con gotas para los ojos y y se me olvidó que las dejé en esa solución regresé de ese viaje y no los puse en su agua", dijo a través de Instagram.

Al momento de volver a usar los pupilentes para una sesión de fotos, Ivonne tuvo una fuerte reacción pues se quemó las córneas: "Al colocarme el pupilente, siento un ardor y se me hizo rarísimo, entonces me arde muchísimo, menos retiró, los lavo y enjuago, me pongo gotas en mis ojos y me huelo a colocar los lentes. Se quitó el ardor momentáneamente". Por fortuna, la actriz se atendió a tiempo y ya se recupera de este fuerte susto:

Yo no tenía visión, mis córneas estaban quemadas... Yo veía completamente borroso, yo veía sombras y luz... todavía no recuperó la visión del lado izquierdo, pero el derecho ya casi está en su totalidad recuperado", explicó.

Ivonne casi pierde la vista

Fuente: Tribuna e Instagram @ivonnemonteroof