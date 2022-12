FOTO: Tras volver de Estados Unidos, Ángela Aguilar cambia de 'look' y reaparece irreconocible

Comparta este artículo

Ciudad de México. Desde que era muy pequeña, Ángela Aguilar ha demostrado ser constante con su estilo, desde el peinado, sencillo con el cabello corto por encima de los hombros, hasta un maquillaje básico de labial rojo, sombras y rubor; sin embargo, es natural que una jovencita de su edad quiera experimentar de vez en cuando con su imagen, tal y como presumió recién la mañana de este domingo, 4 de diciembre, cuando apareció irreconocible en sus historias de Instagram.

No cabe duda que este 2022 ha sido un año lleno de matices para la hija de Pepe Aguilar, quien vivió su primer escándalo mediático, después de que se filtraran unas fotografías en donde aparecía dándose tremendo beso con su ahora exnovio, el compositor, Gussy Lau. Si bien, es bastante normal que las estrellas tengan amoríos, lo cierto es que esto significó un duro golpe para la denominada princesa del regional mexicano, debido a la diferencia de edad de 15 años entre ambos, hecho por el que fue criticada en redes sociales.

A raíz de ello, la famosa continuó escalando con su carrera artística, lanzando nuevos temas como Qué agonía, con Yuridia; Ella qué te dio, con Jesse y Joe; Nada más decídete, con Juan Gabriel (este tema fue lanzado en el disco póstumo del divo de Juárez, Los dúo 3); y como solista estrenó, Se disfrazó, Always on my mind y Ahí donde me ven. También se llevó dos Premios a la Juventud y un Grammy a 'mejor álbum de música ranchera'.

Por otro lado, Ángela estuvo trabajando con su gira Mexicana Enamorada y en Jaripeo sin fronteras, espectáculo en el que se presenta junto con su padre y su hermano, Leonardo Aguilar, por lo que se puede decir que la joven estrella explotó al máximo y su talento, es posible que gracias a ello pudiera reponerse de su escándalo amoroso del mes de abril, del cual la familia Aguilar decidió guardar silencio por varias semanas.

Ahora, la intérprete de Dime cómo quieres, está lista para darle la bienvenida a este fin de año y para lograrlo se cambió el 'look'. Según información presentada en su cuenta oficial de Instagram, la famosa de 19 años, se habría colocado unas extensiones del color de su cabello, lo que da la impresión de que tiene el cabello mucho más largo de lo habitual. Cabe señalar que este estilo ya había sido ocupado por la intérprete en otras ocasiones y parece ser uno de sus preferidos.

