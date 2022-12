Luto en 'VLA': Tras fama en Televisa y bajar 100 kilos, actor queda viudo y famosos lloran su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor de Televisa, quien alcanzó la fama en programas de la televisora de San Ángel y tuvo una drástica transformación física al perder 120 kilos, aparece de luto en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría luego de haber anunciado la muerte de su esposa el pasado 27 de noviembre. Se trata de Rubén Cerda, quien se despidió del amor de su vida y mánager Tere Herrero en una conmovedora misa, a la que acudieron varios famosos para darle el último adiós.

Como se recordará, Cerda llegó al canal de Las Estrellas en 1995 y debutó en la telenovela Agujetas de color de rosa. También apareció en otras como Mi pequeña traviesa, Alegrijes y Rebujos, Lola, Érase una vez, Zacatillo, un lugar en tu corazón, Mi corazón es tuyo y Sin miedo a la verdad en 2018, la última. También actuó en programas como La Hora Pico, Vecinos, La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Cero en conducta, donde saltó a la fama con su personaje 'Gordonio'.

Cerda transformó su aspecto físico

El histrión, quien tras someterse a una cirugía en el 2006 logró bajar 120 kilos y recuperar su salud, anunció la muerte de su querida esposa Tere luego de 37 años de matrimonio. Ella ya llevaba días delicada de salud y perdió la vida al padecer una neumonía mientras estaba a la espera de un trasplante de hígado. El histrión ahora aparece de luto en el matutino Venga la Alegría Fin de Semana pues con una motiva misa, despidió a la madre de sus hijos.

"Les agradezco a la producción de verdad, por el apoyo siempre, me echaron la manota cuando requeríamos donadores y bueno pues yo creo que eso fue lo que Tere sembró en el corazón de cada gente que la conoció y que tocó su corazón. Nos teníamos una gran admiración mutua y creo que eso fue lo que fortaleció y mantuvo este matrimonio 37 años en donde vivimos una luna de miel eterna", comentó el histrión.

Cerda despidió a su fallecida esposa

Sobre su su última voluntad, dijo: "Vinimos todos de blanco. Ella dijo 'no quiero que me velen, que me hagan novenarios, no. Para mí no es una muerte sino un nacimiento a la luz divina' y por eso vinimos todos de blanco", señaló. También estremeció al dejar entrever que pudo haber presentido que iba a perder la vida: "No sé si ella ya lo sentía pero de alguna manera me dijo: 'papi si esto pasa, quiero que hagas esto' no quiso ser velada, quería ser incinerada".

Por otro lado, en diciembre el actor hacía su espectáculo de Santa Claus, proyecto que su esposa producía, por lo que aclaró si lo seguirá haciendo: "El espectáculo de Santa está lleno de eso, de su esencia y me pidió que no lo termináramos, que no lo dejáramos de hacer pasara lo que pasara porque ella lo escribió y a través de ella sigue viviendo este espectáculo. A ella le encantaba tocar los corazones de la gente, llevar ilusión, esperanza", mencionó.

Su hija Carla Cerda, también dijo unas palabras: "Estamos muy tranquilos, mi mami se fue rodeada de mucho amor, llena de besos, muy tranquila, en paz. Sigue muy presente, le hablamos en presente todo el tiempo. Sí es un proceso, un duelo que vamos aprendiendo cada día. De repente nos sentimos muy tristes, de repente tranquilos", finalizó. Famosos como Rosita Pelayo, Carlos Bonavides y 'Pocholo' acompañaron a la familia en la misa, enviando sus condolencias y externándoles su cariño para acompañarlos en su pérdida.

Fuente: Tribuna