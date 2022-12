¿Qué dice tu fortuna? Horóscopos de Mhoni Vidente para este domingo 4 de diciembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Llegamos al primer domingo del último mes del año, poco a poco debemos enfocarnos en los rituales para despedir al 2022 y darle la bienvenida al 2023 donde nos enfocaremos en atraer la abundancia. Qué mejor día que éste donde despedimos una nueva semana y además nos alistamos para saber qué nos depara el destino en temas como salud, dinero y claro amor, dependiendo el signo zodiacal. Mhoni Vidente ya hizo su predicción y a continuación te la dejamos. ¡Mucha suerte!

Aries

A todos nos gusta hacernos de cosas materiales; sin embargo para Aries parece ser de lo más importante. No te empeñes en conseguir todo para sentirte superior, trabaja en tu humildad porque esto además de ponerte delante de las personas correctas para conseguir lo que deseas, también te abrirá las puertas para el siguiente año. Marte retrógrado te hará sentir diferente y quizá te cuestiones si tu físico es el mejor. No te deprimas y mejor realiza más ejercicio, come bien o cambia de look. En el amor, todo marcha bien si estas en pareja, pero si estas soltero, puede que tu media naranja ya haya llegado y aun te niegues a ver que se trata de esa persona.

Tauro

La semana parece que fue una de las más difíciles, en especial cuando sentiste que el dinero se te fue 'como agua'; recuerda que este vital líquido necesita moverse para regresar con fuerza, solo no hagas corajes por haber invertido de más en ciertas cosas, al final todo se remunera de maneras diferentes. No te desilusiones si un proyecto no se concretó, a veces el Universo nos tiene preparado algo mucho mejor. Viene mucho trabajo, así que aprovecha este ultimo' jalón' del 2022.

Géminis

Pon atención a los errores de tu pasado, esos que te hicieron pasar varias noches en vela, puede que sin darte cuenta los estés cometiendo de nueva cuenta. Aprovecha las horas libres para analizar tu futuro, darte un tiempo a solas para hacer lo que quieres o simplemente empléalo en un nuevo hobbie. Si piensas en jugar a la lotería, puede que tengas un golpe de suerte.

Cáncer

Cuida mucho lo que dices a los demás, a veces esto te puede afectar pues tu aura marca que hay muchas envidias a tu alrededor. También es un buen momento para 'frenar' tus impulsos, mejor analiza bien cada movimiento para que no resultes muy afectado. Estos arrebatos te podrían pasar factura en el aspecto económico y no te conviene, pues veo que hay un viaje cerca y necesitarás de todos los recursos disponibles para gozarlo al máximo.

Leo

Los roces y mal entendidos que te rodean te pueden llevar a una dura pelea con los que más quieres, ya sea familiares, amigos muy cercanos o hasta tu pareja. No dejes que el ego te dominen pues aunque te encanta ser el centro de atención, a veces hay que ceder para que la calma llegue. Esta pasión que te caracteriza también llega al ámbito del romance y si es que estás soltero, puede que tu fuego pronto tenga con quién mezclarse.

Virgo

Un nuevo inicio para ti que naciste bajo este signo significa nuevas alianzas, convenios y acuerdos exitosos. Si estas por cambiar de trabajo, cerrar un proyecto importante o dar un paso más en cuestiones de pareja, todo pinta a tu favor. Deja el miedo atrás que el ámbito laboral se torna muy fructífero para ti. Esos 'sube y baja' que sientes en tu estado de ánimo no son malos, te ayudarán a tener una perspectiva diferente de las cosas y claro, también te servirán de empujón para alcanzar todas tus metas. Empezarás el año muy exitoso si este mes prestas atención a tu entorno.

Foto: Twitter

Libra

El invierno para ti es un aviso de ponerle más atención a tu salud. Ya sea un malestar respiratorio o hasta estomacal te pueden llevar a estar mucho tiempo en cama. Mejor no dejes que las cosas se compliquen y mejor enfócate en que todo vaya en orden. Nuevas amistades y personas que te ayudarán a crecer en el ámbito profesional están por llegar a tu vida, no tengas miedo en abrirte a darles la bienvenida y tampoco te calles todo lo que siente. Recuerda que a quien no habla, el Universo no lo escucha.

Escorpión

Un paso enorme en cuestiones amorosas está a la vuelta de la esquina. Puede que sea una boda, la formalización de un noviazgo o hasta la llegada de una persona nueva la que te hará vivir momentos llenos de energía y pasión. Es el momento perfecto para disfrutar todo lo bueno que esta por venir a ti, no tengas miedo que todo será para bien. Aprovecha también para sacar de tu vida a quienes no te aportan. No dejes que se roben tu energía. De las deudas, vete olvidando que pronto llegará mucha abundancia.

Sagitario

Diciembre es uno de los meses más fuertes para ti en todos los aspectos. Incluso, tu sexto sentido estará más despierto que nunca y hasta comenzarás a pensar en viajes, proyectos, todo aquello que aporta. Ponlo en marcha que seguro te dará muchos beneficios. En el amor, debes confiar en tus sentimientos, no seas tan duro y deja las heridas del pasado muy en el olvido. Verás que lo que está por llegar será mucho mejor que aquello que te hizo sufrir. Cuidado con tu salud, no te excedas en bebidas, alimentos y hasta trasnochadas, puede que lo pases mal un momento.

Capricornio

Alguien cercano a ti te 'endulza' el oído para que cedas a la pasión. No es lo mejor para ti ya que solo se aprovecharán e tus ganas de experimentar cosas nuevas. Si estas en pareja, no cometas errores, podrías cerrar el año sufriendo mucho. Mejor enfócate en realizar tareas domésticas, limpiar tu espacio personal y atraer energía positiva. A futuro también moverá la energía para que se cierre ese proyecto, negocio o firmes un contrato importante. No dejes de hacer ejercicio, te ayudará en especial con las fiestas de fin de año.

Acuario

Tienes varias ideas en la cabeza y algunas de ellas no dejan de perseguirte. Detalla cada una de las que creas más importantes y ponlas en marcha, te ayudarán a impulsar un negocio, proponer algo importante en tu trabajo o hasta conseguirte buenas calificaciones, al final todo está en tu cabeza pero no le quieres dar la forma necesaria para que sean fructíferas. Ojo, no gastes de más, podrías endeudarte e iniciar el 2023 con muchas preocupaciones. Los viajes por ahora no son buena opción, mejor planéalos para los siguientes meses, los disfrutarás mucho más.

Piscis

El buen humor y tu ahora están muy de la mano. Esto es por la energía de Júpiter que está en tu signo, lo cual te ayudará a hacer nuevas relaciones de las que podrías obtener beneficios en un futuro no muy lejano, solo concéntrate en que sean las personas adecuadas pues quizá alguien solo busque beneficiarte a costillas tuyas. Escucha bien a los que te rodean, alguien está pidiendo tu ayuda y quizá no te hayas dado cuenta. Lo que está en el pasado ahí se debe de quedar, despídete de todo lo que te haga mal para que inicies con el pie derecho tanto la semana como el año.

