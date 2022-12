Salió del clóset: Tras desfigurarse, exactor de Televisa llega a 'VLA' de luto y con gran tristeza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso exactor de Televisa, quien hace unos años acabó desfigurado y que recientemente salió del clóset dejando en shock a sus fans, reapareció la mañana de este domingo 4 de diciembre en el programa Venga la Alegría: Fin de Semana y compartió que se encuentra devastado y de luto. Se trata de Gabriel Varela, quien habló por primera vez ante la prensa por el reciente fallecimiento de su madre Gina Romand.

Como se recordará, la primerísima actriz y madre del productor de teatro dejó de existir ayer sábado 3 de diciembre luego de haber estado más de una semana hospitalizada debatiéndose entre la vida y la muerte. Además de haber hecho melodramas en San Ángel como Siempre te amaré, donde su personaje de villano acabó desfigurado, Gabriel es muy conocido por promocionar a una marca de almohadas y colchones.

Gracias a su trabajo en esta empresa el actor ha podido estar en programas de TV Azteca, Televisa e Imagen Televisión tales como Sale el Sol, Ventaneando, Hoy y Venga la Alegría. Sin embargo, su reciente aparición en el matutino del Ajusco no fue para anunciar productos de descanso sino para hablar de la partida de doña Gina. Varela fue captado en la funeraria donde se velan los restos de la llamada 'Rubia de categoría' y por supuesto que aceptó a hablar con la prensa.

Gabriel Varela se despidió de su madre, Gina Romand

Gabriel, quien el pasado 2021 impactó al declararse gay por primera vez en una reveladora entrevista con Gustavo Adolfo Infante, contó a los medios qué aprendizajes le había dado su madre: "Era una mujer muy fuerte, siempre me enseñó la disciplina y siempre me enseñó a levantarme cuando me caí, me enseñó a salir adelante", declaró. Asimismo el histrión confesó sentirse muerto en vida por la partida de Gina:

Me siento como medio desorientado, como muerto yo también".

Asimismo, el hijo del productor Salvador Varela (qepd) también reveló cual fue la causa de muerte de la exactriz de TV Azteca: "Murió por una neumonía muy fuerte... ya descansa en paz", dijo y al borde del llanto confesó cuáles fueron las últimas palabras que le dio su madre: "Me dijo que me amaba mucho, que me fuera de gira con la obra Papito Querido y que ganara mucho dinero para que la llevara a París... sí me despedí de ella y ella sabe que la amo".

Todo lo que yo haga, será para ella siempre y ya está con mi papito".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria