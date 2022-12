Tras ruptura con Christian Nodal, fan de Belinda estremece a la cantante con esta 'sorpresita'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El año de Belinda comenzó con un giro inesperado y es que, la cantante finalizó su 2021 hablando sobre sus planes de boda con el cantante de música regia mexicana, Christian Nodal. Los medios sacaron cientos de notas sobre los tres vestidos que la intérprete de Boba niña nice utilizaría en su gran día, así como también se sabía el número de hijos que el cantautor de 23 años deseaba tener, pero alrededor del 14 de febrero, todo cambió y las nupcias se cancelaron.

A raíz de ello, la cantante de La niña de la escuela, Amor a primera vista, Luz sin gravedad, Me encantaría y Bella traición, decidió enfocarse por completo en su carrera, primero aceptó actuar en la serie de Netflix, Bienvenidos al Edén, pero luego de tomarse unas largas vacaciones por varias partes del mundo, la también modelo regresó con fuerza al mundo de la música, hecho que dejó más que claro después de su explosiva presentación en el festival de Las Fiestas de Octubre, donde arrasó.

Durante estos últimos días del año, Belinda ha brindado varios conciertos y, según se sabe, varios de ellos han sido sumamente exitosos. Recién el pasado viernes, la actriz de Camaleones tuvo una nueva presentación en la que subió a una fan al escenario, quien le dio una grata sorpresa a la rubia y no, esta vez no se trataba de un peluche del Dr. Simi, entonces, ¿de qué trataba el presente?

Resulta ser que la fan se tatuó el rostro de Belinda en su antebrazo, hecho que dejó muy emocionada a la protagonista de Cómplices al rescate y Aventuras en el tiempo, quien resaltó lo bien hecho que estaba el tatuaje: "Es el tatuaje más bonito que he visto, el más bonito. Gracias por tanto cariño, gracias por ese honor, de verdad te lo agradezco y lo valoro como no tienes una idea", declaró la cantante frente a sus miles de fans, quienes no dejaban de ovacionarla.

Recientemente, Belinda apareció en las cámaras de Hoy, donde reveló cuáles serán sus planes para el próximo año y parece ser que lo que dejó ver a finales de este 2022 es tan solo el inicio de su gran regreso al mundo artístico, ya que aseguró que lanzará nueva música e incluso reveló que participará en una serie, aunque no dio detalles de cuál sería, es posible que se refiera a la segunda entrega de Bienvenidos al Edén.

