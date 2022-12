Tras salir del clóset, actor confiesa atracción hacía su co-protagonista en afamado programa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Algo que varios actores han compartido de manera abierta es que los flechazos entre compañeros de trabajo es bastante común en el negocio del espectáculo, esto es debido a que suelen pasar varias horas, durante un periodo de poco más de seis meses con otras estrellas, lo que provoca que, a la larga surja cierta atracción. Tal y como le ocurrió al actor de esta famosa serie de Netflix.

Se trata de James Scully, quien desde hace ya varios años salió del clóset y, recientemente, confesó en exclusiva para el medio estadounidense, Page Six, que tuvo sintió atracción hacía su compañero de cámaras, Penn Badgley, cuando ambos trabajaron en la segunda temporada de You. El histrión que dio vida a 'Forty Quinn' reveló que había pasado varias horas con el intérprete del malvado 'Joe Goldberg'.

James Scully y Penn Badgley en escena de 'You'

Según las palabras de Scully compartieron juntos hasta en los camerinos, por lo que fue inevitable sentirse flechado por el actor: "Pasé muchos días con él durante casi seis meses, y cada vez que entraba en el tráiler de peinado y maquillaje y lo veía, suspiraba con nostalgia", recordó James. A continuación admitió que, de alguna manera comprendía a las jovencitas que aseguran haberse enamorado del personaje: "Entonces, entiendo, entiendo por qué se enamoran de él".

Cabe señalar que, desde que la serie comenzó, Penn ha hecho todo lo posible para aclararle a sus fans que no deben sentir atracción o afecto por 'Joe', debido a que se trata de un asesino y depredador, hecho del que Scully es consciente, por lo que admitió que se sentía mal de sentir atracción hacía Badgley tomando en cuenta a su personaje: "Me sentí mal por Penn porque dijo: 'Se supone que eso es lo contrario'. Él está haciendo todo este trabajo y creo que es muy consciente del ejemplo que les está dando a los jóvenes. Está un poco ansioso por aclarar que esta es la forma en que no debes comportarte".

Penn Badgley en la segunda temporada de 'You'

Pese a ello, Scully aclaró que, al final del día, la gente no se enamora de 'Joe' como tal sino del propio Penn, ya que, su carisma es tal que logra impregnarla en el personaje y, fue gracias a ello que lo contrataron para el papel: "Por eso lo contrataron.", los productores pensaron "Esta persona puede vendernos de la manera en que queremos llegar a la gente". You estrenará su cuarta temporada el próximo 10 de febrero.

Fuentes: Tribuna